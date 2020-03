L’ancien milieu de terrain de Liverpool affirme que Man Utd lui a fait une offre en janvier

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 9:42

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, Emre Can, affirme avoir reçu «trois» offres de clubs de Premier League, dont Manchester United.

L’international allemand était en disgrâce cette saison à la Juventus et la spéculation était répandue qu’il pourrait revenir en Premier League avec Man Utd.

Pouvez finalement transféré au Borussia Dortmund pour 30 millions d’euros le jour de l’échéance à la recherche d’un football régulier.

Cependant, l’homme de 26 ans dit qu’il a eu l’occasion de déménager à Homme Utd mais n’y a pas pensé en raison de son «passé de Liverpool».

S’adressant à Kicker (via Sport Witness), Can a déclaré: «J’ai eu trois offres de Premier League seules, dont une de Manchester United, mais je n’y ai pas pensé une seconde à cause de mon Liverpool passé.

«J’ai toujours eu une sympathie extrême pour BVB. Je voulais aller dans un club pour lequel je peux être important, où l’on a besoin de moi. C’est le cas à Dortmund. Le Borussia me convient – et vice versa. »