L’ancien patron de Leeds réagit aux débuts d’Illan Meslier – HITC

Le jeune de Leeds United a disputé la victoire de cet après-midi à Hull.

Illan Meslier a été contraint à un début de championnat pour Leeds United cet après-midi.

Hier soir, Kiko Casilla a été frappée d’une interdiction de huit matches, ce qui signifie que le gardien de 19 ans a dû commencer la visite d’aujourd’hui à Hull City.

Mais c’était un match de première division solide mais sans incident pour le stoppeur français qui n’avait pas grand-chose à faire, mais il a très bien fait les petits bouts – y compris la maniabilité -.

Meslier a obtenu son blanchissage malgré le gain de Leeds 4-0.

Voici comment Neil Redfearn a réagi à sa performance sur talkSPORT: «Il s’agit en grande partie de pain et de beurre. Il est venu chercher des croix et quelques tirs qui lui sont directement tombés dessus. Mais sa tenue de route a été bonne. Sa distribution a été bonne et il a une feuille blanche. “

Il y aura sans aucun doute des tests plus difficiles pour le jeune gardien de Lorient, mais il y a beaucoup de potentiel avec l’enfant.

Il convient de rappeler qu’il a été l’un des meilleurs joueurs de Leeds lors de leur défaite en FA Cup à Arsenal en janvier, ce qui, compte tenu de l’étape, est tout un exploit.

Il pourrait y avoir des erreurs au cours des sept prochains matchs jusqu’à ce que Casilla soit de retour, mais c’est inévitable avec un gardien de cette inexpérience. L’important est de savoir comment il leur répond.

