L’ancien patron des Rangers nomme l’intelligente star celtique qu’il voudrait chez Ibrox – HITC

L’ancien patron des Rangers Mark Warburton aurait adoré Tom Rogic à Ibrox.

L’ancien patron des Rangers Mark Warburton a déclaré au Scottish Sun qu’il aurait adoré avoir la star celtique Tom Rogic à Ibrox.

Warburton a brillamment réussi sa première saison en tant que patron des Rangers, les guidant vers la promotion lors de la saison 2015-16 tout en battant le Celtic en demi-finale de la Coupe d’Écosse.

La deuxième saison a été un peu plus délicate pour Warburton, car il ne pouvait pas vraiment chasser le Celtic lors de la première saison de retour dans l’élite, le fiasco de Joey Barton éclipsant la campagne.

Warburton a fini par quitter les Rangers en février 2017 et s’est rapidement dirigé vers Nottingham Forest, où il a duré moins d’un an, et est maintenant en charge des Queens Park Rangers.

Warburton est toujours prêt à discuter de son temps chez les Rangers, même si cela s’est terminé un peu sans cérémonie, et il a maintenant félicité un joueur de l’autre côté de Glasgow.

Dans une Q & A, Warburton a été demandé quel joueur celtique il aurait le plus voulu chez les Rangers, et il a choisi le meneur de jeu australien Rogic.

Le joueur de 27 ans a été un joueur clé du Celtic au fil des ans, accumulant 38 buts et 34 passes décisives en 189 apparitions pour les Bhoys arrivés des Central Coast Mariners en 2013.

Warburton a suggéré que Rogic a “de l’intelligence” et des capacités techniques, le qualifiant de “bon joueur” après avoir joué contre les Rangers pendant son mandat de patron d’Ibrox.

“Ce n’est pas vraiment bon pour un manager des Rangers de parler des joueurs des Celtic”, a déclaré Rogic. «Mais je dirais Tom Rogic. Il avait l’intelligence et la capacité technique pour déverrouiller les défenses et était un bon joueur dans les derbies que j’ai connus », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles, l’agent a rapporté qu’Arsenal, la cible de Tottenham veut jouer pour un “grand club”