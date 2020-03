L’ancien président du Real Madrid dans un état grave à cause de COVID-19 »Presse de football

Mardi 17 mars 2020

Lorenzo Sanz, président du Real Madrid entre 1995 et 2000, est hospitalisé aux soins intensifs d’un hôpital de Madrid, en raison de complications liées à son infection par le coronavirus. Son état de santé est actuellement grave.

Le passage de Sanz au commandement de la présidence de la boîte «Merengue», s’est distingué pour la réalisation de la septième Ligue des champions tant convoitée, en plus d’un huitième trophée, obtenu en 1998 et 2000. De plus, alors que Sanz était en fonction, il a coïncidé avec Iván Zamorano, jusqu’à son départ pour l’Inter Milan en 1996.

Le cas de Lorenzo Sanz survient dans le contexte de la crise sanitaire qui sévit en Espagne, où il y a déjà plus de 11 600 personnes infectées, avec 524 morts, ce qui en fait l’un des pays les plus touchés par la pandémie dans le monde.