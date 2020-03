L’ancien président du Real Madrid est décédé à cause de COVID-19 »Prensaf Fútbol

Samedi 21 mars 2020

Fernando Sanz, qui était président du club espagnol pendant les années 1995 et 2000, est décédé à cause de la pandémie qui sévit dans le monde. Entré à l’hôpital le 17 mars, son état de santé est devenu irréversible et la maladie a mis fin à ses jours.

Le Real Madrid est en deuil. L’ancien président du club du club merengue, Fernando Sanz, est décédé à l’âge de 76 ans des suites du coronavirus qui a aggravé sa santé ces derniers jours.

Selon les médias espagnols, l’ancien directeur de l’équipe espagnole entre 1995 et 2000, n’a pas pu s’améliorer après le 17 mars lorsqu’il est entré à l’hôpital de la Fundación Jiménez Díaz.

Sous son mandat à Casablanca, le Real Madrid a remporté deux champions (1998, 2000), la Liga en 1996 et la Coupe Intercontinentale en 1998.

Ainsi, la mort de Sanz s’ajoute aux plus de 1000 décès que l’Espagne a dû à la pandémie, et accumule plus de 20 mille personnes infectées.