L’ancien président populaire de Marseille Pape Diouf décède des suites d’un coronavirus

Pape Diouf, celui qui a été un président très populaire de l’Olympique de Marseille entre 2005 et 2009, Il est décédé des suites d’un coronavirus ce mardi à Dakar à l’âge de 68 ans, a annoncé le club français, qui lui a rendu un hommage sincère.

04/01/2020 à 10:19

CEST

EFE

“Pape sera toujours dans le cœur des Marseillais”, a déclaré l’Olympique sur son site Internet, qui a adressé ses condoléances à sa famille et à ses amis.

Il a été admis dans un hôpital de Dakar, la ville où il avait été élevé, et son état s’est aggravé en quelques heures.

Pape Diouf, qui s’appelait en fait Mababa comme son grand-père paternel, est né au Tchad en 1951 et était le fils d’un ancien combattant de l’armée française qui a participé à la libération du pays pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir passé la majeure partie de son enfance et de son adolescence dans la capitale sénégalaise, son père l’a envoyé à Marseille en 1970 dans l’espoir que, comme il l’avait fait, il entrerait dans l’armée. Cependant, Pape Diouf n’a pas choisi cette voie.

Il a étudié les sciences politiques à Aix en Provence, tout en travaillant à La Poste, la Poste française, et les relations qu’il y a nouées lui ont permis d’entrer en tant que collaborateur dans le journal communiste “La Marsellaise”, et plus particulièrement sur les pages d’informations sportives depuis 1974. .

Sa carrière de journaliste s’est poursuivie jusqu’aux années 1990, date à laquelle il est devenu agent de joueur., et en 2004, il prend un nouveau tournant qui le conduit à la direction de l’Olympique de Marseille, d’abord comme directeur général puis comme président, nommé en 2005 par le propriétaire d’alors, l’homme d’affaires Robert Louis-Dreufus.

Devant l’équipe, Pape Diouf n’a pas obtenu les titres tant attendus à Marseille, mais le passe-temps le tenait en haute estime pour leur traitement rapproché et sa volonté de les traiter sans filtres.