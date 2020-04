L’anecdote de Pogba avec Ravel Morrison à United

Paul Pogba joué dans les catégories inférieures de la Manchester United avant de signer pour le Juventus. Là, il a partagé le vestiaire avec des joueurs de football qui sont maintenant ses coéquipiers, comme Jesse Lingard, et d’autres qui visaient de grandes stars et ont finalement eu une carrière avec moins d’importance Ravel Morrison.

Le joueur anglais, ressortissant jamaïcain, Il était considéré à l’époque par Alex Ferguson comme l’un des meilleurs talents sortis de la United Youth Academy depuis de nombreuses années.. Cependant, le manque de continuité et des problèmes extra-footballaires l’ont privé d’une chance dans l’équipe d’Old Trafford et il est parti pour West Ham. Il joue actuellement pour Middlesbrough, prêté par Sheffield United.

Aux deux joueurs une grande amitié les unit, mais Pogba a expliqué dans certaines déclarations que leur relation n’a pas commencé du bon pied. “Nous nous entraînions et nous savons tous à quel point Rav est bon avec le ballon. Il marchandait à travers le monde, Je lui ai pris le ballon et il s’est mis en colère et m’a donné des coups de pied“, a assuré le milieu de terrain français.

Et a ajouté en riant: “Je ne pouvais pas parler anglais, alors je l’ai regardé et je me suis dit: “D’accord, je vais attendre que tu aies le ballon”. Et je l’ai écrasé. Puis il a commencé à me parler en anglais et moi en français; le typique, on se verra dans les vestiaires, je n’ai pas peur de toi … “.

Malgré cette confrontation, Pogba a commenté que tout a été résolu rapidement: “Puis il est venu et m’a pris dans ses bras, et nous sommes ensemble depuis. Cela arrive souvent au football et maintenant nous sommes de très bons amis“

Aucun d’eux n’a pu gagner une place dans la première équipe et ils ont tous deux séparé leur carrière. Et aujourd’hui, ils portent deux trajectoires complètement différentes. Parfois, dans le football, non seulement la qualité ou le fait d’être un bon joueur suffisent, mais des aspects tels que le fait d’avoir une vie structurée sur le terrain ou d’être engagé à 100% dans le sport sont essentiels pour réussir.