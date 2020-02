L’Angleterre a-t-elle le temps de remplacer Pickford avant l’Euro 2020?

Envoyez vos mails à theeditor@football365.com…

Le problème de Pickford en Angleterre

Jordan Pickford avait encore une autre performance qui vous met mal à l’aise qu’il soit le numéro un de l’Angleterre. Avec 4 mois environ avant les euros, cela semble être un peu un problème. Southgate a un choix difficile à espérer que son numéro 1 actuel puisse prendre une forme quelconque avant le tournoi ou il doit éventuellement perturber les choses en introduisant un nouveau numéro 1. S’il veut le faire, il doit sûrement le faire faire ce changement le plus tôt possible, à commencer par le match contre l’Italie? 5 matchs suffisent-ils pour s’installer dans un nouveau gardien?

Je ne suis même pas un fan d’Everton et je suis nerveux à le regarder chaque fois que le ballon s’approche de lui.

Hugh, Kent

Mourinho gémit

Il y a eu pas mal de mails pour défendre Mourinho en La boîte aux lettres cette semaine après la performance épouvantable contre Leipzig, mais c’est celle d’Ursolin Waxoh aujourd’hui qui m’a poussé à écrire.

Tout d’abord, les cartes sur la table, je n’ai jamais voulu que Mourinho soit dans mon club. Oui, il peut vous obtenir des trophées à court terme, bien que cela soit discutable de nos jours, mais à quel prix? Pas la peine de payer dans mon livre. Cependant, je soutiens mon club et j’étais donc prêt à lui donner une chance. Mais dire qu’il ne mérite pas de critique parce que nous avons des blessures à des joueurs importants, c’est un peu trop.

Oui, toute équipe manquant de joueurs attaquants de la qualité de Kane and Son en souffrirait, mais Eriksen était hors de forme avant d’être vendu et voulait clairement partir (en plus, nous avons acheté un très bon remplaçant à lo Celso). Et une sortie d’Alli? Le même Alli qui forme tout le monde faisait l’éloge de mourinho il y a quelques mois? À qui appartient-il de remettre les joueurs à leur meilleur niveau? Nous avons également Bergwijn, qui a l’air d’une signature passionnante, Lamela, que j’ai toujours pensé assez sous-estimée, ainsi qu’un gars brésilien qui, selon moi, a marqué quelques buts dans ce qu’on appelle la “Ligue des champions” la saison dernière. Ajoutez à eux sessegnon et Troy parrott et nous avons 5 internationaux et 2 jeunes passionnants pour 4 positions dans le 4231 que nous jouons habituellement. Sommes-nous un peu courts? Oui. Mais nous avons encore une attaque dont la plupart des équipes seraient très satisfaites. Pourtant…..

Mourinho ne semble pas savoir comment les utiliser. Quand il est entré, nous avons commencé à jouer au football avec de longs ballons, en utilisant Kane comme homme cible. Pas joli, pas ce que je choisirais de regarder, mais je pouvais le voir fonctionner avec sa force et son œil pour une passe quand il avait le ballon, plus le rythme du fils et de la moura qui le jouaient, alors essayons. Puis Kane se blesse, absent pour le reste de la saison, donc le manager change de tactique pour s’adapter aux joueurs dont il dispose désormais, non? Pas Mourinho apparemment, nous continuons à jouer de longues balles jusqu’à nos nouveaux hommes cibles le 5 ft 8 Moura et le 6ft mais pas particulièrement fort dans l’air Son. Et nous disputons 5 matchs sans marquer au début si l’année. Allez comprendre.

Ensuite, il y a la tactique défensive, en particulier dans les grands matchs. Encore une fois, ce n’est pas ce que je choisirais pour nous, mais si cela fonctionne, c’est assez juste. Mais. Pour jouer le style mourinho défensif, un milieu de terrain défensif de qualité est essentiel et nous n’en avons pas. Nous avons 1 milieu de terrain vraiment défensif et c’est Dier, qui porte très bien son nom. Mais mourinho reste avec lui de toute façon, laissant une défense faible sur la confiance exposée par le manque de couverture de milieu de terrain appropriée. Ensuite, pour aggraver les choses, il coupe et change la défense afin que personne ne puisse se mettre en forme et joue une nouvelle perspective passionnante, tanganga, dans sa position correcte une fois avant de le shunter entre l’arrière gauche, l’arrière droit et le banc après une promesse débuts à CB. Comment va-t-il développer son utilisation comme ça?

Les meilleurs managers ont tous une manière préférée de jouer, mais ils peuvent également adapter leur système aux joueurs à leur disposition. Mourinho ne semble pas être capable / désireux de s’adapter. Il s’en tient à la même vieille tactique indépendamment du fait que les joueurs qu’il a ne correspondent pas à la tactique. Soit il sacrifie le reste de notre saison pour prouver un point au tableau comme il l’a fait à United, soit il ne sait pas comment jouer autrement. Je ne sais pas quel est le pire tbh.

Nous avons dépensé plus dans les 2 dernières fenêtres de transfert que dans les 4 précédentes sous Pocchetino (ou pendant tout ce siècle si vous prenez les ventes de joueurs dans l’équation) et il nous a emmenés en 3e et en finale de la ligue des champions. Mourinho doit cesser de gémir et de jeter des joueurs sous le bus et commencer à trouver un moyen de trouver ce qu’il a plutôt beau ou il va perdre l’équipe et les fans.

Simon (THFC évidemment), Londres

Unis vont dans la bonne direction

Quelque part entre les articles sur les blocs bas, les opinions opposées sur la capacité des managers (Ole in / Ole out), les courriers se plaignant d’arrogance parce que le nouveau jouet brillant n’a pas été risqué lors d’un match aller, alors qu’il y a potentiellement plus de 25 matchs chaque jeudi / Dimanche, jusqu’à la mi-mai et personnes projetant 2022 comme notre année, avec nos acquisitions / bois mort (combien allons-nous devoir aux fans de liverpool pour violation du droit d’auteur) Je crois qu’il n’y a qu’une seule vérité.

La position de cette équipe Utd sera dictée par la qualité disponible, Aimer ou détester le manager, ses trois fenêtres ont eu un effet positif, l’équipe n’est pas parfaite non plus cette performance, mais avec Bruno vous pouvez honnêtement voir une direction, maintenant vous avez le sentiment qu’avec 2 ou 3 joueurs de plus à l’avant comme ça, les années de plaisanteries peuvent enfin être terminées … Peut-être pas cette saison mais bientôt.

La méthodologie actuellement en place doit continuer, oublier les grands noms qui ont fait leurs preuves, se concentrer sur les gars affamés qui veulent gagner. Moins de prima-donnas attendent que l’équipe se forme autour d’eux, plus de gens qui veulent être dans le maillot.

La prochaine séquence de matchs de Premier ministre étrangement contre 3 des plus grands managers de tous les temps (Ancelotti, Pep et Jose) façonnera cette saison, mais après avoir dépassé le type d’adversaire qui nous a généralement gêné cette année, nous avons de l’espoir.

Roode, MUFC

Officiel incompétence

Combien d’erreurs les officiels peuvent-ils commettre en un week-end? Parce que croyez-moi, ce qui s’est passé lors des matchs de Premier League samedi et dimanche n’avait rien à voir avec VAR, c’était tout simplement l’incompétence des hommes en noir.

Dans un univers parallèle:

De Bruyne a concédé un penalty contre Leicester

Lo Celso a été expulsé contre Chelsea.

Josh King a marqué contre Burnley.

Sheff Utd a fait expulser un joueur en fin de match contre Brighton

Martial avait un superbe but hors jeu pour hors-jeu

Dale (donne moi un coup de sifflet, je pourrais faire mieux que ça) Marlow

Tu es la ref

Énigmez-moi ceci:

Manchester City vs Liverpool 2017/18

Sadio Mane tente de contrôler le ballon en l’air avec son pied. Le ballon est à 5 ou 6 pieds en l’air. Alors qu’Ederson essaie de diriger le ballon dans le même espace, le pied de Mane attrape Ederson au visage et l’arbitre considère que c’est un défi imprudent et délivre un carton rouge pour Mane.

Regardons maintenant Leicester vs Manchester City et Ihanecheo vs Ederson hier soir et échangeons le pied de Mane contre le poing d’Ederson. Pourquoi est-ce différent en termes de défi imprudent?

James Outram, Wirral

Protéger les gardiens

… En réponse à Tom Parker sur «pourquoi les gardiens obtiennent-ils autant de clémence lorsqu’ils font un mauvais coup de poing?»

J’ai d’abord dû l’expliquer à un ami vers 2004… im consterné, je dois encore l’expliquer sur divers forums (réseaux sociaux, etc.) mais c’est parti….

Coup franc direct

Un coup franc direct est accordé si un joueur commet l’une des infractions suivantes contre un adversaire d’une manière jugée imprudente, imprudente ou faisant preuve d’une force excessive.

– des charges

– saute à

– (La liste continue)

Le mot clé ici est CARELESS

Insouciant – adjectif

Ne pas accorder suffisamment d’attention ou penser à éviter les dommages ou les erreurs.

Lorsqu’un gardien de but lève les bras pour attraper ou frapper une balle, ses côtes ne sont plus protégées et il est incapable d’utiliser ses bras pour l’équilibre.

Ergo, pour défier un gardien de but dans ce cas est considéré comme imprudent.

J’espère que cela clarifie les choses.

Graham, LFC (membre retraité du GK Union)

Suite d’un thème

Comment Liverpool peut être fixe pour net passer de nowt.

Ne faites absolument rien.

Prenez l’été au large de Jurgen.

Pépin

Grandir, tout le monde

Une pause pour réfléchir aujourd’hui alors que le silence respectueux du décès de Harry Gregg a été observé à Old Trafford, et observé impeccablement, toutes les personnes au sol, les supporters de Watford et de Manchester, prenant à juste titre un moment pour examiner ce que cet homme a traversé, le tragédie de cette nuit, et s’unissant dans un lien commun d’humanité.

Ce qui rend d’autant plus dégoûtant d’entendre à chaque derby du Merseyside les chansons qui viennent de chaque groupe de fans. Munich, Hillsborough, c’est dégoûtant, mais les deux clubs semblent en quelque sorte le tolérer. La première fois que j’ai entendu la chanson sur Hillsborough, j’ai presque vomi. Puis la réponse sur Munich.

Kenny Dalglish était proche d’un homme brisé après Hillsborough et son engagement envers les services funéraires auxquels il a assisté et coordonné. Bobby Charlton a fait des cauchemars toute sa carrière après le crash de Munich; chacun était une icône pour leurs clubs respectifs, mais ces deux clubs semblent faire preuve de pure forme pour rechercher ces groupes dégoûtants qui veulent utiliser ces tragédies comme une forme de coup de pouce.

La Premier League explique comment avoir une surveillance complète des foules, ils peuvent trouver, identifier et interdire les racistes, les homophobes, les sexistes et toute autre personne qui braque le radar de l’inacceptabilité, et heureusement et à juste titre.

Alors pourquoi ces groupes de malades assistent-ils toujours à des jeux? Pourquoi n’ont-ils pas été identifiés, poursuivis pour délit d’ordre public et interdits?

Je sais que ce n’est pas le moment car il n’y a pas eu de derby dans le Merseyside ce week-end, mais si l’un des héritages du décès de Gregg était de déclencher une discussion et une initiative sérieuse pour extirper cette haine pernicieuse et la retirer du terrain, et j’espère en prison, alors c’est une façon de célébrer ce grand homme au-delà de son temps avec nous. Il est temps pour tout le monde d’arrêter de se tordre la main, de se plaindre que ce n’est “pas bien”, de faire hue que ce n’est pas ce que le club “représente”, quoi que cela signifie, de se cacher derrière “c’est juste une minorité”. Arrête ça. Mettez-y un terme.

Rant over, pour le moment, jusqu’à ce que la prochaine chanson sur Munich, ou Hillsborough, reste impunie.

Steve, Los Angeles

Deux pieds gauches?

PSG v Bordeaux dimanche soir… Malheureusement je ne connais pas le nom du commentateur mais vers 27 min Di Maria filme avec sa droite:

“Son pied droit n’est pas son pied gauche quand il s’agit de Di Maria”

Larus

