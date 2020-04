L’Angleterre aujourd’hui: voici le nouveau propriétaire de Newcastle, Mohammed bin Salman | Premier League

Bien qu’il ne soit pas encore officiel, les médias anglais assurent que Mohamed bin Salmán, prince héritier d’Arabie saoudite, sera le nouveau propriétaire de Newcastle, puisque l’actuel propriétaire, Mike Ashley, aurait accepté le chiffre de 344 millions d’euros que l’arabe lui a offert. . Seule l’approbation du Premier ministre manquerait pour qu’elle devienne officielle.

Mais Mohamed bin Salmán n’est pas seulement un homme qui veut entrer dans le monde du football comme beaucoup d’autres, car il est un homme politique, militaire et diplomate de son pays.

Sa richesse et son pouvoir sont si élevés qu’il possède un château français extravagant qui, selon eux, coûte 275 millions d’euros. Ce palais ostentatoire était connu en 2015 et est connu sous le nom de Château Louis XIV, qui a été construit entre 2008 et 2011 avec de nombreux articles de luxe.

C’est la maison du propriétaire presque certain de Newcastle.

La maison est si luxueuse que de nombreux artistes ont pensé à la louer pendant des jours. Kim Kardashian a pensé à la louer pour épouser Kanye West.

En plus de l’extérieur, l’intérieur possède également plusieurs luxes: la salle de méditation susmentionnée, une chambre sous-marine avec des esturgeons et des koi nageant, une gigantesque statue de Louis XIV, une discothèque et deux salles de bal.

C’est l’endroit que vous avez pour vos soirées privées.

C’est l’endroit où vous devez méditer.

Ses controverses

En plus d’être le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohamed bin Salmán est vice-premier ministre et président du conseil des affaires économiques et du développement, président du conseil des affaires politiques et de sécurité et ministre de la défense, étant le plus jeune des monde au moment de sa nomination.

En raison de sa position politique, il a été lié à plusieurs décisions controversées. Salmán aurait ordonné l’emprisonnement de 200 hommes d’affaires, qu’il n’a libérés que lorsqu’ils lui ont payé de l’argent.

Cependant, les plus graves ont trait à la commande d’interventions militaires en Syrie et au Yémen, exacerbant la crise humanitaire dans ce pays où des milliers de personnes sont mortes, notamment en raison du manque de nourriture en soutenant le blocus pour ceux qui considèrent les rebelles chiites. .

Bin Salmán a été durement critiqué par Jamal Khashoggi, un journaliste qui a fui l’Arabie saoudite en 2017. Cependant, ce journaliste est décédé le 2 octobre 29018 au consulat saoudien en Turquie dans des circonstances étranges. Les autorités de ce pays ont déclaré qu’il était mort dans une bagarre, mais il existe d’autres versions qui indiquent qu’il a été torturé, assassiné puis démembré.