L’Angleterre est enfin équipée pour un été sans Kane

Date de publication: Mardi 14 janvier 2020 à 2h58

«REGARDEZ LOIN MAINTENANT 3 FANS DE LIONS!», Dit la dernière page du Soleil, qui planifie déjà avec joie mais respectueusement des tapis de prière pour les supplications estivales. Le Daily Mirror nous avertit des «craintes de l’euro pour Kane» Stan Collymore utilise les pages intérieures pour suggérer que Marcus Rashford a prouvé qu’il peut remplacer en tant qu’avant-centre (tout en ne jouant manifestement pas comme avant-centre). Des sonneries d’alarme sont pressées et des salles de panique sont activées, avant même que nous sachions si Harry Kane va réellement manquer l’Euro 2020. Mais même si l’Angleterre fait face à un Kane sans été, il n’y a vraiment pas besoin de faire d’histoires; ils ont rarement été aussi bien équipés pour faire face.

À l’heure actuelle, Kane est l’un des six joueurs anglais déjà à deux chiffres pour les buts de Premier League cette saison. Même si vous remettez en question le semi-retraité Jamie Vardy, il reste Danny Ings, Marcus Rashford, Tammy Abraham et Raheem Sterling. Vous pouvez raisonnablement vous attendre à ce que Dominic Calvert-Lewin (8) les rejoigne d’ici la fin de la saison, tandis que Jadon Sancho a marqué neuf buts en Bundesliga et peut donc être ajouté en toute confiance à une liste de six de buteurs anglais disponibles relativement prolifiques.

Ça ne ressemble pas beaucoup? Pensez à 2016 et à une liste de gardiens de but anglais à deux chiffres qui se lisent – dans leur intégralité, à la fin de la saison – comme Kane, Vardy, Jermain Defoe, Troy Deeney et Dele Alli. Daniel Sturridge est allé au tournoi de cet été après avoir marqué huit buts en Premier League cette saison.

Avance rapide deux ans plus tard et la liste des gardiens de but anglais à deux chiffres indiquait – dans son intégralité, à la fin de la saison – Kane, Vardy, Sterling, Glenn Murray et Wayne Rooney, qui avaient déjà pris leur retraite d’Angleterre. Danny Welbeck a participé au tournoi de cet été après avoir marqué cinq buts en Premier League cette saison.

Avec ce type de contexte, l’étendue des options avancées de l’Angleterre semble incroyablement saine. Ce n’est pas un retour à l’âge d’or des attaquants anglais quand Ian Wright a été exclu de l’équipe Euro 96 et Robbie Fowler a été largement confiné au banc, mais ils sont arrivés à un point – grâce au fitness de Danny Ings, au transfert de Chelsea l’interdiction et un boom des «larges raiders» (merci Gareth) – où l’indisponibilité possible de Kane ne devrait effrayer personne. L’Angleterre n’a pas de clone de Kane, mais elle n’a pas non plus de crise.

L’idée que l’Angleterre aurait besoin de changer de formation ou la position de Rashford est ridicule; il a marqué dans chacun de ses trois derniers matchs en Angleterre comme l’un des joueurs les plus larges, et entre lui, Sterling et Sancho, l’Angleterre est bénie avec un rythme dangereux venant des flancs. Abraham est le remplaçant naturel de Kane, Ings gagnant également un rappel après se nourrir de restes relatifs cette saison. Enregistrez votre panique en Angleterre pour leurs options de milieu de terrain en Angleterre.

le dernière échelle de l’Angleterre a vu Kane revenir à la première place après un bref séjour, mais uniquement parce qu’il n’avait pas saisi un coéquipier à la gorge dans la cantine d’Angleterre. Bien sûr, il est important, mais nous sommes arrivés dans un endroit bizarre et inconfortable où nous nous inquiétons davantage de l’absence de Jordan Henderson.

Sarah Winterburn