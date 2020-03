Lapo Elkann sort pour défendre Cristiano Ronaldo

Les paroles de Cobolli Gigli ont été répondues. L’ancien président de la Juventus a critiqué la figure de Cristiano Ronaldo et l’image qu’il donnait à travers les réseaux sociaux à une époque aussi difficile que celle dans laquelle nous vivons actuellement: Cristiano est allé au Portugal pour prendre soin de sa mère mais ensuite il prend des photos dans son immense piscine. “Ce sont les mots que Lapo Elkann, le partenaire direct de Cristiano avec lequel il a un accord de lunettes de soleil, n’a pas permis.

26/03/2020 à 13:26

L’homme d’affaires et petit-fils de Gianni Agnelli, oncle de l’actuel président de la Juventus, a vivement critiqué ses propos sur Twitter: “Cher Cobolli Gigli, CR7 a TOUJOURS été solidaire avec tout le monde. De plus, Cristiano et Jorge Mendes ont créé 35 places de soins intensifs dans les hôpitaux de Porto et de Lisbonne. Plutôt que de critiquer uniquement pour la visibilité, ne semble-t-il pas approprié de donner l’exemple et de remercier CR7 et tous ceux qui font BEAUCOUP face à cette urgence? CR7, nous vous aimons “, a-t-il écrit sur son compte Twitter

Caro Cobolli Gigli, CR7 fa TOUJOURS si bénéfique. Inoltre, @Cristiano insieme Jorge Mendes a fait don de 35 posti di soins intensifs agli ospedali di Oporto, e di Lisbona. Au poste de critique, je ne pervère que visibilità non sembra opportuno Je vais attraper ce sempio e ……. pic.twitter.com/SFnAEdLv6H

– Lapo Elkann (@lapoelkann_) 26 mars 2020

La collection exclusive de lunettes entre Lapo et Cristiano sortira l’été prochain. L’accord signé est pour les cinq prochaines années.