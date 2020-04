“L’application d’un ERTE n’est pas compréhensible”

David Aganzo, président de l’AFE, assiste au journal SPORT après sa dernière rencontre avec la Ligue, il laisse trois conclusions importantes. Le premier est la demande de baisse des salaires selon que le jeu se joue ouvert, fermé ou non joué. La Ligue a proposé que dans le premier cas les joueurs assument 47% des pertes (451 des 956 millions), 46% si elle est à huis clos (140 des 303 millions) et 49% si elle est porte ouverte (77 sur 156 millions). L’AFE rencontrera la semaine prochaine les capitaines pour les lui transférer, bien qu’il semble que leur idée commence à prendre entre 8% et 10% si elle n’est pas jouée mais pas dans les autres scénarios. Rendez-vous où le calendrier sera également discuté, à condition que la santé soit pleinement assurée à la fois lors des matchs et des entraînements ainsi que le protocole de santé élaboré par la Ligue sur lequel l’AFE travaille pour transférer des propositions à la Ligue.

04/03/2020 à 12:58

CEST

Pensez-vous qu’il sera rejoué? Êtes-vous un partisan?

Les footballeurs veulent mettre fin à la saison et ils nous l’ont donc transféré, plus d’un l’a également déclaré publiquement. Mais cette affaire ne dépend d’aucun de nous, mais des autorités sanitaires; Nous parlons d’un problème de santé publique et vous devez être très prudent à ce sujet. Par-dessus tout, la santé des footballeurs doit être préservée, de toutes les personnes qui travaillent au sein d’un club de football et de tous les travailleurs qui leur sont proches un jour de match. Je veux me rappeler que l’AFE a été la première institution à avancer et à demander que le football s’arrête, en tenant compte de ce que nos coéquipiers italiens nous ont dit. Et, en fait, nous envoyons différents écrits à cet égard au CSD, à LaLiga et à RFEF, en relation avec ce qui se passait en Italie et qui avertissait déjà ce qui pourrait arriver, et, malheureusement, se passe en Espagne.

Mais comment allez-vous protéger la santé des footballeurs? Même en jouant à huis clos, il n’est pas garanti que quiconque l’obtienne & mldr;

Cette question est celle qui nous inquiète le plus. En ce sens, nous sommes tous entre les mains des autorités sanitaires, des lignes directrices qui nous fixent. Bien sûr, je suis clair que pour reprendre le jeu, il faut s’assurer à cent pour cent que la santé des footballeurs n’est pas mise en danger, ainsi que celle de quiconque participe à ce sport. Et il ne faut pas oublier qu’il y a toutes les familles de tous les athlètes.

Comment allez-vous protéger les footballeurs lorsqu’ils doivent se réentraîner? À quoi ressemblera le protocole?

Suivre les instructions des autorités sanitaires et des experts. À cet égard, cette union suivra ces prescriptions.

Allons-y avec le calendrier … Comment voyez-vous jouer en été? Parce qu’il semble clair qu’il faudra jouer en juin et juillet & mldr;

À ce sujet, j’insiste à nouveau sur la santé. L’AFE a exprimé à plusieurs reprises ces dernières années son énorme inquiétude face à l’effet de la chaleur extrême sur un footballeur. Il ne faut pas oublier que le coup de chaleur est l’une des causes de décès les plus fréquentes chez les athlètes. Plus d’une fois, nous avons transféré, à la fois à LaLiga et à RFEF, la nécessité de modifier certains horaires pour cette raison et si la compétition reprend, nous serons très vigilants à ce sujet. L’AFE a présenté il y a des mois un rapport sur le stress thermique dans le football professionnel devant l’Institut national de sécurité et de santé au travail, pour clarifier le risque que la chaleur fait courir à la santé des athlètes et étudier des actions correctives pour leur protection.

Et qu’en août? Au moins, l’UEFA a privilégié les ligues avant la Ligue des champions et les engagements de l’équipe nationale & mldr;

Tout d’abord, je tiens à rappeler que les footballeurs dans cette situation sont prêts à faire les efforts nécessaires. Avant que les athlètes soient citoyens et conscients que nous vivons dans un scénario exceptionnel, que nous devons tous ramer dans la même direction et céder si nécessaire. S’il doit enfin être joué au mois d’août, les horaires doivent être fixés en fonction des prévisions météorologiques. Il est clair qu’au milieu de l’été, il ne sera pas possible de jouer l’après-midi dans la plupart des cas. Toutes les organisations impliquées doivent être parfaitement connectées lors de la définition des plannings. Il y a un an, nous avons proposé de créer la figure d’un délégué à la santé, une personne qui, dans tous les stades, s’assure que les conditions minimales sont réunies pour préserver la sécurité du footballeur lors des matches, mais aussi des travailleurs et des supporters.

Et est-il vrai qu’ils devront jouer toutes les 72 heures? Que dit l’AFE à ce sujet

En tant que syndicat, il est clair qu’il est conseillé de jouer au moins toutes les 72 heures, comme le marque FIFPro. Nous voulons tous que les footballeurs affrontent des matchs dans la meilleure condition physique possible pour le plus grand bien, qui est la santé de ceux qui participent à des événements sportifs. Dans le cas du footballeur, jouer en seulement 48 heures «en soi» est un problème que les spécialistes ont déjà souligné en raison du problème de santé que l’athlète pourrait entraîner, et c’est un problème très important et doit être correctement contextualisé. Lorsqu’il y a un horaire défini, et comme c’est toujours le cas au syndicat, nous le transmettrons aux joueurs de soccer pour en débattre et ils décideront quoi faire.

La saison est terminée, si vous pouvez y jouer, mais quand la prochaine commence, ils sont prêts à renoncer aux 21 jours de vacances auxquels ils ont droit.

C’est une autre question qui devrait être discutée avec les footballeurs. Nous savons clairement que le repos est un élément essentiel de la vie d’un athlète en tant que travailleur. Sans le repos nécessaire, il leur sera ensuite difficile de se produire à 100% et le spectacle en souffrira. Ce sera le collectif qui prendra la décision finale quand on connaît exactement le scénario dans lequel on va évoluer. Et, bien sûr, en pensant toujours aux efforts et aux sacrifices de la société tout entière, parce que cette question est tellement mondiale que nous devons tous nous engager. De plus, la vérité est que les droits du travail sont là pour les remplir, tout comme les obligations sont remplies.

Et puis il y a Noël … Envisagez-vous également ce scénario pour la prochaine saison?

C’est un problème qui a été soulevé lors d’une réunion que nous avons eue avec la Liga. Le moment venu, ils devront prendre la parole et, bien sûr, comme dans d’autres questions, ce sera la parole du footballeur qui devra être entendue, ils décideront de la question.

Cela devrait être pris en compte dans la future convention collective, car la convention actuelle se termine le 30 juin.

Il n’est ni recommandé ni juste de parler d’un accord dans le scénario d’une pandémie.

Et puis il y a les ERTE auxquels les joueurs s’opposent fortement. Parce que?

Les footballeurs ne se sont pas arrêtés. Le concours, pour le moment, a été temporairement suspendu, il n’a pas été annulé, et donc, tout le monde a continué à travailler. Après un programme quotidien d’entraînement, de repos, de repas & mldr; L’application d’un ERTE en cas de force majeure de suspension de contrat n’est pas compréhensible car la formation se poursuit. L’ERTE de réduction des heures doit être convenu avec les footballeurs. Faire un ERTE sans avoir clôturé la compétition et avec la séquence d’un état d’alarme devrait faire réfléchir ceux qui le font sur l’engagement qu’ils ont avec la société. Parce qu’il y a de l’argent public dans ces ERTE. En ce sens, il convient de rappeler que le gouvernement doit contrôler tous ces fichiers pour vérifier qu’ils ont été correctement exécutés.

Pensez-vous qu’ils profitent encore de l’occasion?

Nous voulons que tous les ERTE en cours d’exécution réussissent et soient parfaitement justifiés. Des informations sont déjà apparues sur le fait que certains ERTE ont cessé, considérant que cela n’est pas pleinement justifié, car il ne répond pas aux exigences, en vertu de l’arrêté royal des mesures économiques et sociales de COVID 19.

Mais s’il semble plus juste que des accords soient conclus entre les clubs et les footballeurs

Lorsqu’une équipe parvient à un accord avec son club, nous avons peu de choses à dire. Nous sommes toujours disponibles pour répondre à toutes vos questions ou conseiller le groupe si vous nous le demandez. En ce sens, je tiens à dire qu’à certaines occasions, le footballeur a été distingué, il a été presque stigmatisé et je pense qu’il n’a pas été juste envers eux. C’est un groupe composé de personnes solidaires, qui ne vivent pas dans une autre réalité parallèle, et quand elles ont dû faire un pas en avant, elles l’ont fait sans aucun problème.

Et le football féminin? L’accord récent est-il respecté?

Cet accord a été approuvé et, par conséquent, s’il n’est pas respecté, nous le dénonçons. Ce que nous savons, c’est que les contrats sont déjà en train d’être adaptés, et en fait les ERTE qui se font, dont nous apprenons, se font avec l’adaptation à l’accord. Je dois insister sur le fait que l’état d’alarme n’est pas un état d’illégalité. Et là, nous serons très vigilants.