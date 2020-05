L’approche ascendante pour redémarrer le football

STOCKPORT, ANGLETERRE – 21 MARS: Une vue générale du Park Road Stadium, domicile du club de football non-ligue Cheadle Town F.C, est considéré comme le football en Angleterre reste suspendu en raison de Covid-19 le 21 mars 2020 à Stockport, en Angleterre. (Photo de James Gill – Danehouse / .)

L’impact du coronavirus sur le football d’élite continue de dominer les discussions. Les arguments sur la façon de redémarrer et d’achever la Premier League, en plus d’autres ligues de haut niveau à travers le monde, restent une constante, il ne semble pas y avoir de réponse claire au problème.

Ligue 1 et 2 française annulées cette semaine. Ailleurs, l’Eredivisie néerlandaise et les ligues professionnelles belges ont reporté leur saison 2019/20 indéfiniment plus tôt en avril. Le résultat des derniers championnats européens reste incertain.

Cependant, l’argument pour commencer les ligues à partir de la base en premier, suivi du bas de la pyramide des ligues, puis des ligues d’élite, a été avancé cette semaine. Le Dr Brian McCloskey, ancien directeur de la santé pour les Jeux olympiques de 2012, a plaidé pour que le sport commence d’abord par les niveaux inférieurs.

Les arguments en faveur d’une approche «ascendante» pour redémarrer le football

Grassroots First

Moins de déplacements, moins d’organisation et moins de personnes sont impliquées dans l’organisation et la participation au football amateur et au football de base. Plus le niveau de football est élevé, plus il faut de personnes impliquées (entraîneurs, personnel des coulisses, personnel médical, personnel de sécurité, équipes de tournage, diffuseurs, etc.)

Par conséquent, la décision la plus sûre serait de reprendre le football par le bas d’abord, puis, une fois en sécurité, de réintroduire les ligues semi-professionnelles et professionnelles.

S’adressant à la BBC, le Dr McCloskey a déclaré: «Plus le match est gros, plus la compétition est grande, plus ces mesures d’atténuation devront être compliquées – et donc moins il est probable qu’elles peuvent être menées en toute sécurité.

«Ainsi, un événement qui implique beaucoup de voyages à travers le pays ou entre les pays, est beaucoup plus compliqué.

«Un événement local – football communautaire, course communautaire – est beaucoup plus facile de voir comment cela se passe. Les grands événements seront un défi cet été. »

Malgré l’argument, le football de ligue inférieure en Angleterre (étapes cinq à huit) a déjà pris fin. Les directives gouvernementales n’autorisent actuellement aucune forme de sport d’équipe.

Les dangers du coronavirus et du football de haut niveau

Les ligues d’élite ont trop en jeu pour abandonner leurs saisons respectives. Le football, en général, et les clubs continuent de souffrir financièrement à cause du coronavirus. Mais il y a aussi la complication de la relégation, de la promotion, des titres et des matches de barrage.

La Premier League prévoit un «redémarrage du projet», dans l’espoir de reprendre les matchs en juin. Ailleurs, la Bundesliga allemande pourrait revenir dès le 9 mai à huis clos. Cela dépend de l’approbation par le gouvernement du retour de la ligue cette semaine.

En Espagne et en Italie, les équipes de Liga et de Serie A espèrent que leurs ligues reprendront fin mai ou début juin.

Bien que cela mène à l’urgence parmi les clubs et les meilleures ligues de conclure leurs saisons, il existe des risques physiques évidents de reprendre et de contracter une infection par contact.

Le médecin-chef de la FIFA, Michel d’Hooghe, a également émis des doutes quant au retour du football professionnel cette saison. Il a déclaré à la BBC: «Il y a un risque et ce n’est pas un risque qui a de petites conséquences

«Cela peut avoir des conséquences sur la vie et la mort et c’est pourquoi je suis si prudent et je demande à tout le monde d’être très prudent avant de décider de rejouer.»

