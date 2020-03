L’arbitre Valence-Atalanta et ses assistants donnent un refrain négatif

L’arbitre de Valence-Atalanta du deuxième tour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, roumain Ovidiu Hategan a testé négatif pour le coronavirus, a annoncé samedi la Fédération roumaine de football (FRF) dans un communiqué.

Hategan et les trois arbitres qui ont servi d’assistants dans ce match passé 14 jours en isolement après son retour en Roumanie venant de Valence et a appris les résultats des tests de coronavirus ce vendredi.

Les trois assistants collégiaux dans le match joué à Valence le 10 mars – vingt jours après le match aller à Milan, qui selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités italiennes a favorisé l’expansion du Covid-19 dans le nord de Italie- ils ont également été négatifs.

“Nous sommes tous en bonne santé, Dieu merci”, a déclaré Hategan. selon une déclaration du FRF. Le arbitre a déclaré qu’il était “le seul” à avoir “un symptôme”, une “toux sèche”. “Cela m’a fait un peu peur, étant donné que ma femme est enceinte”, a déclaré Hategan.

L’arbitre international a remercié “tous ceux qui se sont intéressés” à leur santé et à celle de leurs collègues et a envoyé un message d’optimisme dans ce contexte de crise et d’incertitude. “C’est une période difficile pour tout le monde, mais cela va se produire”, a déclaré Hategan., qui a demandé aux gens de protéger leur entourage et d’obéir aux ordres et aux restrictions des autorités.

Selon l’OMS, le match du premier tour des huitièmes de finale de la Ligue des champions a eu lieu à San Siro le 19 février devant certains 40 000 spectateurs locaux et 3 000 visiteurs entre Valence et Atalanta à Bergame “ont agi comme un accélérateur pour propager le coronavirus dans la région”, l’un des plus touchés au monde par la pandémie.

Les experts italiens sont d’accord avec l’OMS sur le diagnostic et le maire de Bergame, Giorgio Gori, a renvoyé au parti comme “une véritable bombe biologique”.

L’avancée de la pandémie en Italie et en Espagne a fait jouer Valence-Atalanta à huis clos.

35% de la première équipe (joueurs et entraîneurs) de Valence ont été testés positifs pour le coronavirus après avoir joué l’égalité.