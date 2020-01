L’Argentine a battu la Colombie au Championnat pré-olympique des moins de 23 ans »Football Press

Dimanche 19 janvier 2020

Dans le deuxième match pré-olympique, l’Argentine a réalisé la Colombie 2-1 et attend avec impatience la prochaine date de l’événement. Ceux dirigés par Fernando Batista ont bien entamé le championnat qui donne des billets pour les JO de Tokyo 2020.

L’Argentine a battu l’hôte, la Colombie, 2-1 lors de sa première pré-olympique sud-américaine. Ceux dirigés par Fernando Batista sont venus de l’arrière pour retourner le tableau de bord à une équipe des Caraïbes qui a commencé mieux, mais n’avait aucune force dans la zone des visiteurs.

Dans la première mi-temps où l’équipe colombienne était supérieure, il a ouvert le score grâce à la figure de River Plate, Jorge Carrascal à 8 ‘, déclenchant l’euphorie chez le fan local avec un tir qui a laissé le gardien de but sans options.

À 12 ’, le trans-andin a fait match nul contre le milieu de terrain mixte de Boca Juniors, Alexis Mac Allister, avec un coup franc sous la barrière colombienne. Dès lors, les propriétaires ont généré les meilleures situations sans pouvoir inégal sur le tableau de bord.

De plus, l’Argentine était supérieure aux «cultivateurs de café» et a atteint le deuxième objectif grâce à la figure de San Lorenzo, Adolfo Gaich à 50 ’, qu’il a défini avec un bord intérieur devant le gardien de but local, mettant la première surprise de ce pré-olympique.

Avec ce résultat, l’Argentine partage le haut du groupe A avec le Chili, les deux équipes avec trois unités, bien que le «Roja» soit un cran plus haut par différence de buts. Le représentant trans-andin doit maintenant attendre sa date de libre pour se mesurer plus tard avec l’équipe nationale chilienne le vendredi 24 janvier.