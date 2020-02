L’Argentine s’est inscrite aux Jeux Olympiques après avoir battu la Colombie

Vendredi 07 février 2020

L’ensemble de Fernando Batista, a été consacré champion des pré-olympiques et a assuré sa participation aux Jeux Olympiques. Tokyo 2020. L’albiceleste a battu la combinaison de café 2-1 et a accumulé six unités en deux matchs, ramenant quatre points de différence à son escorte, le Brésil.

L’équipe nationale argentine U23 a été établie comme la meilleure sélectionnée dans la catégorie des pré-olympiques développés en Colombie après avoir battu la place 2-1 et avoir été couronnée championne avec une date à jouer. L’équipe transandine a remporté les deux premiers matchs du dernier coup de circuit et, avec 4 points de différence sur le Brésil, son plus proche poursuivant, a ratifié sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo.

Dans les 45 premières minutes, les deux équipes n’ont pas pu en profiter et la nervosité a régné dans l’équipe colombienne, qui ne pouvait qu’obtenir un bon résultat si elle ne voulait pas compliquer le dernier quota vers l’épreuve olympique. Cependant, les arches sont restées scellées jusqu’à la fin du premier semestre.

Déjà en complément, c’est le trasandino combiné qui a ouvert le score avec l’annotation d’Agustín Urzi (50 ′), laissant l’avantage à l’outsider. Cela a provoqué le désespoir des «cultivateurs de café» et, une fois de plus, les Argentins en ont profité pour donner une nouvelle impulsion. Nehuén Pérez (53 ′) a été chargé de condamner les options des locaux qui n’ont pu être escomptées que grâce à Edwiun Cetre (67 ′). Malgré cela, l’hôte avait un dernier jeu à égaliser mais incroyablement gaspillé.

De cette façon, l’Albiceleste a remporté le home run et le pré-olympique malgré un autre match à disputer contre le Brésil dimanche (09/2). Même ainsi, les réalisateurs de Fernando Batista ont déjà leurs billets pour le Japon.

Dans le cas de la Colombie, il reste un match contre l’Uruguay (09/2). Les deux équipes ne dépendent pas d’elles-mêmes et doivent attendre que le «Scratch» n’ajoute pas de points pour avoir la chance d’accéder au dernier quota des Jeux Olympiques.