L’Argentine termine ses tournois sans relégation »Football Press

Lundi 27 avril 2020

Le président de l’Association argentine de football (AFA), Claudio Tapia, a indiqué – en l’absence de l’officialisation du comité exécutif – que la saison 2019-2020 se termine sans baisses, mais avec des promotions, afin d’éviter une catastrophe économique dans le clubs pour 2021.

Diego Armando Maradona et sa Gymnastique et Escrime de La Plata seront l’un des grands bénéficiaires. En Argentine, ils termineront la saison 2019-2020 à l’avance, en raison de la pandémie de coronavirus, il n’y aura donc pas de baisse, mais il y aura des promotions pour la prochaine campagne.

«Nous allons terminer les tournois pour pouvoir désigner les places de compétition au niveau sud-américain pour l’année prochaine. Pour le tableau général sera classé à la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana. Les places qui restent en vigueur, celle de la Super League Cup et de l’Argentine Cup, seront respectées et seront réglées le plus longtemps possible lorsque la santé nous permettra de retourner sur les terrains de jeu. Plus tard, les promotions dans toutes les catégories seront définies en les jouant sur le terrain lorsque les autorités nous autoriseront “, a expliqué Claudio Tapia sur TNT Sports.

Le président de l’AFA a ajouté qu ‘«il n’y aura pas de baisse au cours de cette saison qui s’est terminée. Le prochain tournoi en 2021 se jouera également sans déclins, mais il y aura déjà des moyennes pour que les déclins reprennent dans le tournoi 2022. Aujourd’hui, il y aura une résolution de l’AFA et demain elle sera votée par le Comité Exécutif. Pour certains, cela peut être hostile, mais il y a aussi des réalités économiques. Dans le football, la reprise économique va être lente et les dirigeants vont devoir chercher des mesures, comme celles-ci qui sont pratiquement prises, pour générer de nouvelles ressources et sortir de la crise.

Cette décision sera confirmée lors de la réunion du Comité exécutif du mardi 28 avril, mais ‘Chiqui’ a justifié la mesure dans la réalité économique de ses associés.

«Les clubs brisés en Argentine sont synonymes de sociétés anonymes et nous ne pouvons pas permettre que le rôle social des clubs dans notre pays soit perdu. Nous avons besoin que l’industrie argentine du football commence à travailler parce que nous allons vivre une crise mondiale, mais avant cela, la vie de chacun. L’idée est de rejouer, mais avec la plus grande sécurité, si nous devons jouer en janvier, nous le ferons », a conclu le patron de l’AFA.