L’Argentine U23 a battu l’Équateur et était à un pas du classement »Pressfootball

Lundi 27 janvier 2020

L ‘«albiceleste» s’est réuni lors de la phase pré-olympique et a étendu son invaincu en battant l’Équateur. L’Argentine a fait usage de sa hiérarchie et avec l’objectif d’Alexis Mac Allister, elle a été imposée par le compte minimum contre le «Tri», qui a ajouté sa troisième défaite et n’a pas eu d’options pour continuer à avancer.

A la troisième date des pré-olympiques U 23, l’Argentine a affronté la sélection de l’Équateur avec pour mission de maintenir le leadership et de ne pas mettre en danger le classement. Les trasandinos se sont bien rencontrés et ont étiré les invaincus en battant l’Équateur 1-0.

Le b albiceleste n’a eu aucun problème à se faire remarquer et avec la hiérarchie, il est rapidement monté sur le tableau de bord grâce à la figure de l’équipe. Alexis Mac Allister (12 ′), milieu de terrain de Boca Juniors, a facilement atteint la zone rivale et avant d’entrer dans la surface de réparation, a tiré un tir qui a décrété 1-0.

Sur le même ton que lors des rencontres précédentes, l’Argentine a réussi son avantage le reste du match. L’Équateur a trouvé sa meilleure version en seconde période, mais a eu du mal à atteindre le but et même si cela a compliqué l’adversaire en plusieurs passages, il n’a pas pu faire la différence.

Avec les trois points, l’Argentine conserve la direction exclusive du groupe A des pré-olympiques, en l’absence de son match contre le Venezuela pour sceller son passage à la finale hexagonale. L’Equateur, quant à lui, sans points ni buts, était colista et aucune option ne reste en compétition.

Dans les deux La Red ’, qui à cette date se sont reposés, le prochain tour se jouera lors du dernier match, contre la Colombie jeudi 3 à partir de 22h30.

