L’Argentine, Vélez et Aldosivi ouvrent le 18e jour. La programmation

ARGENTINE PREMIÈRE DIVISION, 18ème JOUR
Vendredi 31.01.2020
01:10 VÉLEZ SARSFIELD-ALDOSIVI
Samedi 01.02.2020
01:10 HURRICANE-GYM (LP)
21h35 ROSAIRE INDÉPENDANT CENTRAL
23:40 ATL.TUCUMÁN-DEFENSE ET JUSTICE
23:40 UNION ÉTUDIANTS
Dimanche 02.02.2020
01:45 ARGENTINOS-RACING
21:35 RIVER PALTE-CENTRAL CÓRDOBA
23:40 COLÓN-BANFIELD
23:40 LANÚS-GODOY CRUZ
Lundi 03.02.2020
01:45 ATELIERS-BOCA JUNIORS
23:00 PATRONATO-ARSENAL
Mardi 04.02.2020
01:10 VIEUX GARÇONS DE NEWELL-SAN LORENZO
CLASSIFICATION
PLAQUE DE RIVIÈRE 33
JUNIORS DE BOUCHE 30
ARGENTINOS JUNIORS 30
CHAPEAU CENTRAL 29
VÉLEZ SARSFIELD 29
LANUS 29
ARSENAL 28
COURSE 27
SAN LORENZO 27
LES VIEUX GARÇONS DE NEWELL 26
ATL.TUCUMÁN 26
ÉTUDIANTS 25
DÉFENSE ET JUSTICE 24
ATELIERS 24
UNION 23
INDÉPENDANT 22
BANFIELD 21
CORDOBA CENTRAL 21
COLON 16
GYM (LP) 15
OURAGAN 15
ALDOSIVI 15
PATRONATE 14
GODOY CROSS 9