L’arrière gauche de l’Académie Miguel Gutierrez signe une prolongation de contrat avec le Real Madrid

L’arrière gauche de l’académie du Real Madrid, Miguel Gutierrez, a annoncé mercredi qu’il avait conclu un accord pour rester dans le club jusqu’à l’été 2024. Gutierrez est un habitué de l’équipe du Real’s Juvenil et passera la saison prochaine avec le Real Madrid Castilla.

“Heureux, c’est ce que je ressens après avoir signé une prolongation de contrat avec le Real Madrid. Je suis tellement excité de voir que le club qui a fait confiance à mi il y a tant d’années a toujours cette foi. Merci tout le monde!” a tweeté Gutierrez.

Gutierrez avait suscité l’intérêt d’autres clubs en Espagne, selon un rapport de MARCA. Le Real Madrid a augmenté son salaire et sa clause de libération pour s’assurer que le club a la décision finale sur l’avenir de Gutierrez.

Il ne sera pas facile pour Miguel Gutierrez de gagner une place dans la première équipe étant donné que le club vient de signer Ferland Mendy l’été dernier et que Sergio Reguilon semble avoir le potentiel pour être un joueur pertinent à l’avenir également. Cependant, Gutierrez n’a que 18 ans et a de nombreuses années pour atteindre son potentiel et s’améliorer en tant que joueur.