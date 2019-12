L'arrivée d'Aleñá au Betis est confirmée

L'équipe Verdiblanco a confirmé l'arrivée de l'équipe du Barça en prêt jusqu'à la fin de la saison.

C'était un secret de polichinelle et cela a été confirmé ce 28 décembre et non, ce n'est pas un innocent. Carles Aleñá est un nouveau joueur Betis pour les 6 prochains mois.

L'accord ne comprend pas d'option d'achat, donc Aleñá sera aux commandes de Rubi au milieu de la saison et espère avoir plus de minutes que celles reçues jusqu'à présent avec Valverde.