L’Arsenal Transfercast Episode 5: La voie à suivre

L’Arsenal Transfercast revient avec l’épisode cinq dans lequel notre formidable trio pose la question; comment le monde du football reprend-il vie après le coronavirus?

Comme toujours, l’émission se concentrera sur les rumeurs de transfert d’Arsenal, mais dans la deuxième partie, le panel approfondit le tableau d’ensemble de ce que l’accord du joueur sur une baisse de salaire signifie pour l’avenir du club.

L’Arsenal Transfercast Episode Cinq

La voie à suivre

L’Arsenal Transfercast dispose de trois gooners dédiés. Martin Hawkins est responsable du contenu du département Arsenal et travaille chez Last Word depuis janvier 2018.

Zach Rayment n’est pas seulement un écrivain pour le site mais produit également le podcast Footy A Deaux aux côtés de son frère. Enfin, Chance Haire est le plus jeune panéliste du podcast, cependant, il compense cela avec beaucoup de perspicacité dans le beau jeu.

Le spectacle commence, comme toujours, par une discussion sur les trois rumeurs de transfert les plus chaudes autour d’Arsenal.

Cette semaine, les trois rumeurs font état de clubs français. On commence au Stade Reims où leur défenseur central de 22 ans Axel Disasi ne signera pas de nouveau contrat. Son accord actuel se termine en 2021 et Arsenal, aux côtés de quelques autres clubs de Premier League, est lié à un mouvement de 15 millions de livres sterling pour le joueur.

Le Paris Saint-Germain figure en bonne place dans les deux rumeurs restantes. Premièrement, les Gunners figurent dans des rapports contradictoires autour de Layvin Kurzawa. L’un affirme qu’Arsenal est sur le point de signer l’arrière gauche sur un libre, tandis qu’un autre nous dit qu’il signera un nouveau contrat à Paris.

La première partie se termine par une discussion sur Julian Draxler. Le milieu de terrain est toujours lié à un déménagement à Arsenal et cette saison n’est pas différente. Le contrat de l’Allemand venant à échéance dans un peu plus d’un an, les Gunners et le Hertha Berlin garderaient un œil sur le joueur.

Pendant ce temps, la seconde moitié de l’émission présente une discussion approfondie sur l’impact à long terme du Coronavirus sur la Premier League et Arsenal en tant que club.