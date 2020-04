L’arsenal transfercast épisode trois: de Raul et Vinai

L’Arsenal Transfercast revient pour son troisième épisode, celui-ci examinant Raul Sanllehi et Vinai Venkatesham. Le duo a-t-il fait suffisamment pour gagner la confiance et la fidélité du panel? Vous n’aurez qu’à écouter pour le découvrir!

Les rumeurs de cette semaine incluent une décision possible pour Ryan Fraser, des spéculations choquantes de la part des références de l’Athletic and Godfather de l’animateur de podcast.

Arsenal Transfercast Episode Trois

De Raul et Vinai

L’Arsenal Transfercast dispose de trois gooners dédiés. Martin Hawkins est responsable du contenu du département Arsenal et travaille chez Last Word depuis janvier 2018.

Zach Rayment n’est pas seulement un écrivain pour le site mais produit également le podcast Footy A Deaux aux côtés de son frère. Enfin, Chance Haire est le plus jeune panéliste de podcasts, cependant, il compense cela avec beaucoup de perspicacité dans le jeu.

Cette semaine est consacrée à une discussion et un examen approfondis de Raul et Vinai, en particulier dans la deuxième partie. Le duo est au club depuis près de deux ans et a supervisé une période d’immenses changements.

Le panel réfléchira à leur performance ainsi qu’à celle de l’équipe d’Arsenal. Ils discutent des joueurs qui doivent être vendus dans la deuxième partie juste avant la remise du grand prix de cette semaine!

La première partie est un peu plus apprivoisée avec les discussions sur une paire de footballeurs britanniques qui ont été liés à des déménagements à Arsenal. Le premier est Ryan Fraser de Bournemouth, qui était auparavant lié aux Gunners.

Le plus surprenant des deux est Jesse Lingard de Manchester United, avec qui le panel est moins que convaincu. Cependant, les rumeurs les plus controversées tournent autour de Gabriel Martinelli.

Arsenal serait disposé à écouter les offres sur le joueur et pourrait vendre si l’offre est «trop bonne pour être refusée». Le panel réfléchit à quel point cela peut être et quels sont les facteurs qui déterminent le prix.