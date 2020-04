Larsson décrit le vestiaire «effrayant» de Man Utd en 2007

Date de publication: Lundi 27 avril 2020 10:43

Henrik Larsson admet que le vestiaire Man Utd était un endroit «effrayant» et «intimidant» lorsqu’il est entré en prêt en 2007.

L’ancien attaquant du Celtic et de Barcelone a rejoint Manchester United en prêt de son club de ville, Helsingborg, alors qu’il fournissait à Sir Alex Ferguson une puissance de feu supplémentaire.

Larsson, qui a remporté la Ligue des champions avec Barcelone en 2006, a marqué trois buts en 13 apparitions dans toutes les compétitions pour Man Utd avant son retour en Suède.

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que d’entrer dans ce vestiaire de Man Utd avec un certain nombre de grands personnages, Larsson a déclaré à Sky Sports: «J’avais 35 ans à l’époque, je pense. Entrer dans ce vestiaire était un peu effrayant avec tous les joueurs là-bas, avec tous les trophées qu’ils avaient gagnés. C’était un peu intimidant.

«Dès que j’étais dans le vestiaire, c’était une belle bande de gars, ils m’ont accueilli. Je me sentais vraiment chez moi là-bas, même si je n’y suis resté que 10 semaines. Je pense toujours que la façon dont le club et les joueurs ont pris soin de moi pendant que j’y étais était fantastique. »

Lorsque Jamie Redknapp lui a demandé si Gary Neville dirigeait le vestiaire, Larsson a ajouté: «Il ne faisait que gémir. Je pense que c’est sa façon de se préparer à tout, de s’assurer qu’il est dans sa bulle quand il le faut. Tu étais très bon, Gary, je peux le dire. »

