L’art d’escrime peut et doit être pratiqué dans le football

“C’est la beauté du geste que nous recherchons, la juste mesure entre le beau et l’efficacité, l’art avant le sport, l’esprit du gentleman.” (De Pinel de la Taule).

Paula Rosas a signé le 23 avril. 2019, bien qu’il fasse référence à «l’art perdu de l’escrime»: «C’est la beauté du geste que nous recherchons, la juste mesure entre le beau et l’efficacité, l’art avant le sport, l’esprit du gentleman», cependant, Cela aurait pu être une expression poétique pour un football bien joué, esthétique, distingué et élégant … Tout comme un autre expert en escrime, De Pinel de la Taule voulait dire: «La partie esthétique a pratiquement disparu. Nous recherchons maintenant l’efficacité, la brutalité, la puissance physique. Un peu ce qui s’est passé avec le tennis. ” Est-ce que certains semblent identiques si nous parlons de football? En fait, il y a de nouveaux courants encourageant le goût du vieux football, qui se manifestent en termes nostalgiques. “Ici vous venez par l’art, pour développer la concentration, la maîtrise du geste, l’équilibre, la souplesse, la coordination, mais aussi la bonne éducation et la gentillesse”, comme le note Jean-Michel Ulmann qui pratique depuis 55 ans. Le point culminant: «Les avantages sont nombreux. Mais nous ne nous prenons pas très au sérieux. Nous venons pour le plaisir. ” Je voudrais retrouver des reflets de ce calibre dans des manifestations transparentes sur le football …

Même avec 55 ans, j’ai personnellement pratiqué le football avec une grande connaissance des solutions à adopter à tout moment, peut-être le résultat d’une expérience accumulée, d’autre part le problème capital était d’amener le ballon à le placer là où le jeu l’exigeait, même de l’exécuter avec la perfection nécessaire dans un corps qui n’obéissait plus à l’esprit avec précision … D’ailleurs, avec cet âge, après avoir joué à un match de football, il ne compensait plus l’enthousiasme avec lequel il célébrait le concours car les douleurs à résoudre a posteriori étaient multiples, cuisses chevilles tétanisées et enflées, ongles violets, lumbago évident qui m’obligeait à me pencher comme assis sur une chaise et respiration haletante de douleur nerveuse. Mais, avant ces incidents, mon «football en salle» tendait au mouvement élastique sans le pratiquer avec trop de gymnastique à cause des conséquences de toutes les finales auxquelles j’ai toujours pensé, essayant de ne pas décomposer la figure, marchant plus avec l’escrime intuitive qui avec la volonté du gambeteo académique avec des souvenirs d’un jeu plus jeune … Quoi qu’il en soit, j’en conclus que vers ces âges, il vaut mieux jouer au football en écrivant, ou en étant spectateur à la télévision ou sur le terrain, c’est une façon de jouer très condescendant aux limites …

Les bons joueurs de football utilisent le ballon comme un fleuret, ils le prennent sur leurs pieds avec attachement mais sans colle, certains avec des vertus admirables dont la capacité n’est pas en la possession de tous ceux qui touchent le mobile, le conduisent, le manipulent, et jouent au loin de l’ardeur des joueurs adverses. Mais la lutte dans le football était plus variée, une rencontre d’intelligences interdépendantes de onze sur onze, trichant, montrant que vous alliez du côté pensé par les adversaires et les surprenant en route vers un autre endroit pour essayer d’obtenir un but, après tout, Le butin du jeu. L’escrime verbale est également très intéressante dans le football, car parfois leurs opinions sont contrastées, respectées, entendues et ont la possibilité de réfuter ou d’exprimer leurs propres réflexions. C’est drôle, il y a quelques jours, un garçon a demandé à Klopp (Livepool Coach) d’arrêter de gagner et le coach a répondu avec une lettre très attachante. Daragh Curley, 10 ans, fan de Manchester United, a écrit son écrit: «Liverpool gagne trop de matchs. Si vous gagnez neuf de plus, vous aurez la meilleure séquence de football anglais imbattable. Maintenant, être un fan de United est très triste. Alors la prochaine fois que je jouerai à Liverpool, fais-moi perdre. Vous devez laisser l’autre équipe composer. J’espère que je vous ai convaincu de ne plus gagner la ligue ni aucun autre match. “Cette escrime est sans espoir et propose la performance inconditionnelle de l’équipe adverse contre les vertus de l’adversaire sans vouloir s’opposer à d’autres qualités travaillées.

Logiquement, Kloop a répondu avec une autre lettre certifiée: “Tout d’abord, je voudrais vous remercier de m’avoir écrit. Je sais que vous ne m’avez pas envoyé bonne chance ou quelque chose comme ça, mais c’est toujours bon d’entendre un jeune fan de football, quoi qu’il arrive, donc J’apprécie que vous me contactiez. Malheureusement, cette fois je ne peux pas accéder à votre demande, pas par choix de toute façon. Autant que vous voulez que Liverpool perde, c’est mon travail de faire tout ce que je peux pour aider Liverpool à gagner, car il y a des millions de personnes dans le monde qui veulent que cela se produise, donc je ne veux vraiment pas les laisser tomber. Heureusement pour vous, nous avons perdu des matchs dans le passé et nous allons perdre des matchs à l’avenir parce que le football est comme ça. Le problème est que lorsque Vous avez dix ans, vous pensez que les choses seront toujours comme elles sont maintenant, mais s’il y a quelque chose que je peux vous dire à 52 ans, ce n’est certainement pas comme ça. Après avoir lu votre lettre, je pense que je peux dire r pour sûr qu’une chose qui ne changera pas est votre passion pour le football et pour votre club. Manchester United a de la chance de vous avoir. J’espère que, si nous avons la chance de gagner plus de matchs et peut-être même de récolter encore plus de trophées, vous ne serez pas très déçu, car même si nos clubs sont de grands rivaux, nous partageons également un grand respect mutuel. Pour moi, c’est ça le football. Faites attention et bonne chance, Jürgen Klopp. “Bien sûr, il n’y avait pas de réponse plus polie.

Le football a encore de nombreux mystères à découvrir, sans aucun doute cet enfant n’est pas au point dans ses conclusions, mais son âme innocente recherche le bénéfice de son équipe. Et cela ne fait pas de mal de se tourner vers le protagoniste de ses maux, peut-être qu’il n’est toujours pas venu à la conviction que la meilleure chose serait d’encourager l’entraîneur de United et ses joueurs à essayer encore plus s’ils veulent vaincre Liverpool. De nombreux fans ne réfléchissent pas seulement à cela. C’est pourquoi la réponse de Mendilíbar a été très intéressante, lors de la précédente rencontre contre Barcelone: ​​”Messi repose dans le jeu, le salaud …” Une conclusion très clairvoyante à ce stade d’un football d’escrime pour les grands, enfin et après tout, les arbitres protègent désormais les joueurs beaucoup plus qu’au temps de Maradona lorsqu’une entrée excessivement lésée de Goicoechea a brisé la santé de l’Argentin qui devait être résolu dans la salle d’opération. Cependant, le joueur belge Hazard n’a pas été en mesure de surmonter deux situations de blessure cette saison pour se terminer en février avec une blessure au péroné qui met fin à sa collaboration souhaitée au Real Madrid. Par conséquent, l’escrime est toujours un objectif à la fois pour jouer avec le ballon au contraire et pour éviter même les blessures accidentelles dans un football de plus en plus compétitif.

Dimanche 1er mars 2020, un match important a eu lieu pour la Ligue espagnole, le Real Madrfid et Barcelone ont joué la première position. Le Real Madrid a gagné 2-0 dans un match compétitif et difficile à lire parce que la première moitié des Catalans a dominé le ballon plus longtemps et les joueurs de Madrid sont restés statiques dans la position en attendant la décision. Dans cette situation, tout semblait que Barcelone finirait par l’emporter dès l’apparition du «tireur» Messi. Mais non, la deuxième partie a commencé avec le boom physique de May qu’ils ont décidé de pousser plus haut jusqu’à la sortie du ballon et ont commencé à avoir l’initiative. L’aile gauche de Vinicius est devenue un passage permanent par son intensité et son débordement jusqu’à ce qu’elle atteigne le premier but d’un petit angle entre Piqué et Ter Stegen. Presque à la fin du match, Mariano a obtenu le deuxième but du Real Madrid dès qu’il était sur le terrain depuis une minute. Outre le succès des joueurs, l’excellent escrimeur s’est avéré être l’entraîneur Zinedine Zidane parce qu’il était confiant, tant dans la répétition de Vinicius en entrée que dans le fait de l’appel de Mariano, le joueur qui a joué le moins de minutes avec le Real. Madrid cette saison. A cette occasion, Messi était très loin de ses expressions impensables auxquelles il nous a habitués. De plus, il y avait aussi des «clôtures verbales». Piqué a déclaré que la première partie du match avait été la pire qu’il avait vue au Real, c’était un moyen (peut-être puéril) de rater la victoire des joueurs du Real Madrid. Ramos, le capitaine de R. Madrid, a contré cette opinion (Sergio Santos Chozas, AS 2.3.2020): «Nous avons abandonné (dans la première partie) un peu le ballon au Barça, nous avons décidé d’être plus retirés. Je ne sais pas si ça va mieux ou pire mais c’était notre décision. Ils avaient le contrôle du ballon mais n’ont pas généré d’occasions. Dans la deuxième partie, nous avons changé d’approche, essayant de voler dans le champ opposé et avons commencé à créer des occasions et nous avons réussi à marquer. » Concernant l’avis de Piqué: «L’opinion de chacun est respectable. J’ai signé remporte tous les classiques, ce qui rend une première mi-temps aussi mauvaise qu’il le dit. »

Il y a un livre exceptionnel du portugais Ricardo Serrado, «Messi. Le footballeur qui joue dans le futur. Comment la nature humaine peut expliquer le football », qui se penche sur des questions difficiles à comprendre. J’ai essayé de synthétiser avec une note: «De tous les sports, aucun comme le football ne démontre si bien l’expression d’une individualité dans l’acte de procéder. C’est parce que le football, contrairement à toutes les autres modalités, se joue avec tout le corps dans son intégralité, à l’exception des membres qui nous ont rendus rationnels et civilisés: les mains. » (…) «Un génie est créateur de nouvelles solutions, de nouvelles réponses, de nouvelles interprétations. Un talent est un répéteur d’automatismes … “(…)” La tâche la plus compliquée dans la création d’idées et de solutions, car le footballeur doit produire de l’art improvisé, avec le corps, spontanément, sans aucune préparation consciente. Contrairement à de nombreux artistes, Messi ne produit pas d’art de manière planifiée. Il quitte le corps, instinctivement, sans qu’il ait un grand pouvoir sur cela. Le joueur de Barcelone s’exprime sur le terrain avec le corps de la même manière que Mozart s’exprimait par la musique, ou Shakespeare par l’écriture ». Approche magistrale, hommage à un footballeur unique, de définition et de catalogage difficiles … Bien qu’il soit, sans aucun doute, le roi de l’escrime de football.