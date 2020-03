L’article qui explique qui déciderait du champion de LaLiga

La Ligue espagnole continue, mais est au bord de la suspension. Thèbes a confirmé cet après-midi que si le ministère de la Santé effectuait un autre appel vous demandant de ne pas contester les jeux, il le ferait. Si le coronavirus ne perd pas de force et que le football prend du temps pour revenir, il sera impossible de récupérer les jours perdus et ne pas jouer plus pendant toute la saison serait une possibilité.

03/11/2020

Agir à 18:44

CET

Oscar Cubero

Qui serait champion? Le règlement fédéral comprend un article, 188, qui parle de la “modification des concours et des périodes d’inscription” qu’en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la RFEF peut suspendre tout ou partie des compétitions, ainsi que prolonger ou réduire les périodes d’inscription en coordination, le cas échéant, avec la Ligue nationale de football professionnel, lorsque cela est légalement en temps opportun. ”

La première partie ne précise pas la décision sur le titre. Dans le second, il parle de une Commission, dont feraient partie le Secrétaire Général du RFEF, celle du LNFP et les Chefs de Concurrence des deux. Il est lié: «Dans le cas des championnats nationaux de la Ligue de première et deuxième division, les propositions sur le développement de la compétition, le classement final et la détermination des clubs vainqueurs, correspondent à la LNFP, nécessitant l’accord préalable du RFEF pour les réaliser “.

Par conséquent, la Liga est celle qui décide du champion avec l’approbation de la Fédération. Mais s’il n’y a pas d’accord, Luis Rubiales serait en charge de déterminer si le Barça serait le vainqueur du titre 2019-2020.