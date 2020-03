L’as de Leeds admet que son coéquipier l’a vraiment surpris – HITC

Leeds United a un beau jeune gardien de but sur ses livres avec Lorane Loanee Illan Meslier faisant une grande impression dans le championnat.

Illan Meslier a fait forte impression sur et en dehors du terrain de Leeds United avec son coéquipier Barry Douglas surpris par la confiance du débutant d’Elland Road, s’exprimant sur le site officiel du club.

Étant donné que Meslier est un gardien de but de 20 ans lors de sa première saison en dehors de son pays d’origine, le prêteur de Lorient serait pardonné de garder la tête baissée dans le vestiaire.

Mais il semble que la signature de l’été 2019 dirait, en fait, “boo” à l’oie proverbiale. Comme vous pouvez vous y attendre pour un homme qui joue le jeu avec une autorité et une maturité suprêmes malgré son jeune âge, Meslier n’est pas un giroflée dans les coulisses du West Yorkshire.

“Vous savez quoi, je vais vous donner un cheval noir”, a déclaré l’arrière gauche écossais Douglas lorsqu’on lui a demandé de nommer son coéquipier le plus comique.

«Qui je pense est l’un des plus drôles de l’équipe est Illan Meslier, juste à cause de ses doublures! C’est un grand personnage, il est tellement pétillant et tout le monde l’a immédiatement pris.

“Il est une grande personnalité à côtoyer et vous ne vous y attendez pas, ayant une expérience passée de jouer à l’étranger, cela peut être intimidant, mais il n’y a aucune timidité.”

Il cherche dans le monde entier que Meslier restera à long terme également. Leeds a une clause d’option d’achat de 5 millions de livres sterling dans le contrat international de la France U21, selon Ouest France, et cela pourrait faire de lui une bonne affaire à signer pour les années à venir.

Meslier a vraiment attiré l’attention depuis qu’il a été promu au onzième départ de Marcelo Bielsa en l’absence de Kiko Casilla, n’ayant concédé qu’une seule fois en trois matchs jusqu’à présent – et cela est revenu à Arsenal en FA Cup.

