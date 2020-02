L’ASI propose la citoyenneté italienne honoraire à Kobe Bryant. Les détails

ROME. Cinq titres NBA, 2 médailles d’or olympiques avec l’équipe nationale des États-Unis, une fois élu MVP de la saison régulière, 2 fois des finales, 2 meilleur buteur de la saison régulière, 18 appelés au match All Star, joueur avec le plus de points obtenus dans le histoire des Lakers de Los Angeles, capables de faire 81 points en une course.

Un accident d’hélicoptère à Calabasas, une banlieue de Los Angeles, a arraché l’un des plus grands champions du monde de basket-ball, Kobe Bryant, sa fille Gianna, 13 ans, étoile montante du basket-ball féminin, 7 autres personnes.

Kobe Bryant avait beaucoup d’italien, pas dans le sang, mais dans le cœur, dans l’éducation et l’instruction reçues en sept ans de séjour dans notre pays, à la suite de son père Joe Jellybean Bryant qui de 1984 à 1991 a joué dans notre ligue en s’habillant les maillots de Rieti, Reggio Calabria, Pistoia et Reggio Emilia.

Il aimait revenir pour

passer les vacances après la saison officielle et trouver ceux

sensations, ces saveurs, cette tranquillité que seules les petites villes de

la province sait comment donner. Il a toujours dit qu’un jour il en achèterait un

chez lui en Italie, mais il ne pouvait pas choisir l’endroit qu’il trouvait si beau

n’importe laquelle de nos villes: il aimait Rome comme Milan, mais aussi Capri ou … Trévise,

parce que c’était autrefois une place importante de basket-ball. Le destin ne lui a pas accordé le

le temps de faire ce choix, celui qui a continué à perfectionner son

L’italien à la maison avec sa sœur et l’a enseigné à toutes ses filles.

Même pour nous les Italiens

la mémoire de Black Mamba reste vivante, à tel point que la sienne est magnifique

mémoire de l’homme et du sportif; ici, donc, nous prévoyons qu’il y

nous allons pousser au point de demander l’attribution de la citoyenneté d’honneur:

ce serait une noble attestation de gratitude pour ce que Bryant a donné

au sport italien et aussi de rendre ce lien fort, intime et intense

et profond que l’athlète ressentait envers notre pays, l’avoir

lui-même a toujours défini comme “inoubliable” les années passées en Italie,

laissant en lui des traces indélébiles d’affection et d’adhésion à notre modèle

valeur et existentielle.

ASI, Associations

Sportive e Sociali Italiane demande donc aux institutions italiennes

évaluer l’hypothèse d’une octroi post-mortem honorifique de la citoyenneté

Italien pour mérites spéciaux, déjà conférés, dans la vie (ex article 9 de la loi

91/92) aux athlètes qui se sont distingués pour leurs grands mérites sportifs.

C’est un

procédure complexe, que la loi sur la citoyenneté prévoit, sur une base ordinaire,

comme une concession méritoire et non pas à la mémoire; mais, comme dans d’autres cas

particulièrement emblématique dans laquelle la citoyenneté honoraire a été demandée pour

mérite spécial post mortem, également dans la particularité de l’affaire Kobe Bryant

les raisons et les motivations d’un geste aussi important semblent se reproduire

appréciation et considération qui, bien que symboliques, nous paraissent

important et solennel.

Auteur:

Communiqué de presse ASI