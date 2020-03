LASK 0-5 Manchester United – Odion Ighalo inspire la déroute des buts

Sergio Romero 7 – Une nuit tranquille dans un stade calme pour l’Argentin.

Brandon Williams 8 – Un autre changement de rôle pour Williams, et avait l’air très à l’aise et accompli à l’arrière droit.

Eric Bailly 8 – Eric continue son retour avec une balade dans le parc. Heureusement, il semblait secouer la blessure de la seconde moitié. Doit vraiment rester en forme maintenant.

Harry Maguire 8 – Le capitaine Harry était solide à l’arrière et aurait pu marquer avec une tête en première mi-temps.

Luke Shaw 7 – Une performance décente de Shaw.

Scott McTominay 7 – Meilleur match de McSauce depuis son retour de blessure. Semblait impressionnant.

Fred 7 – Un autre bon affichage du Brésilien.

Bruno Fernandes 8 – A été au centre de tout ce qui est créatif. Quel joueur.

Juan Mata 7 – Une performance mitigée de l’Espagnol. Quelques belles touches mais aussi quelques manques de concentration et de mauvaises finitions avant qu’il ne trouve enfin ses bottes de pointage.

Daniel James 8 – Comment les choses semblent différentes après cet objectif. Enfin, quelque chose pour lui donner confiance.

Odion Ighalo 9 – Quel objectif incroyable. Il s’améliore à chaque fois que vous le regardez. Quelqu’un devrait en faire un gif. Il n’a pas eu la chance de ne pas atteindre deux buts lorsqu’il a touché le poteau en 2ème mi-temps.

Suppléants

Tahith Chong 7 – A célébré son nouveau contrat avec une bonne performance tous azimuts.

Andreas Pereira 8 – A eu beaucoup de critiques ces derniers temps, mais a bien fait dans le temps qu’il avait et a marqué un grand but à la mort.

Mason Greenwood 8 – Ole retient Greenwood à nouveau pour une raison quelconque. Un excellent camée du jeune, qui semble clairement plus à l’aise dans le rôle d’avant-centre et a terminé sa performance avec un excellent but en solo.