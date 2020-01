L’assistance au pouce a permis le passage de la Fiorentina en Coupe d’Italie »

Mercredi 15 janvier 2020

Erick Pulgar est immobile en Fiorentina et l’a prouvé une fois de plus. Le milieu de terrain chilien a commencé et joué tout le match dans la victoire de l’alto contre Atalanta pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Italie, où le 2-1 a été complété grâce à une grande assistance de celui qui a émergé à Antofagasta.

En première mi-temps, l’équipe de Florence a ouvert le score tôt avec un but de Patrick Cutrone (11 ′), le dernier ajout de l’équipe. Le casting de Giuseppe Iachini a su conserver l’avantage jusqu’à la fin de la première mi-temps, intense et frottante au stade Artemio Franchi.

La deuxième partie avait un Atalanta renversé l’attaque, avec une pression élevée et une bonne possession du ballon. À la 46e minute, Josip Iličić est entré sur le terrain, qui était chargé de placer le marqueur sur les tables après avoir marqué à 67 ′ après un grand centre de l’aile gauche.

Trois minutes plus tard (70 ′), le match montait pour la Fiorentina, ceci après l’expulsion de Germán Pezzela pour une «piscine» dans la zone rivale et qui lui valut le deuxième jaune.

Avec un homme de moins, les «altos» ont montré le caractère nécessaire et ont obtenu la récompense à 84 ′ avec un grand contrecoup. Le garçon d’anniversaire Pulgar a mené l’attaque et a délivré une superbe passe du milieu de terrain à l’Espagnol Pol Lirola, qui a bien défini contre Perluigi Gollini.

Avec ce résultat, le «Fiore» a obtenu le laissez-passer pour les quarts de finale de la Copa Italia, où les visages seront vus avec Alexis Sánchez Inter, dans ce qui sera un duel passionnant de Chiliens à la recherche des demi-finales du tournoi.

