L’Association italienne des footballeurs estime qu’il est “prématuré” de parler de réduction

Damiano Tommasi, Président de l’Association italienne de football (AIC, pour son acronyme italien), a estimé ce lundi “prématuré” de parler d’une baisse du salaire des joueurs due à l’émergence du coronavirus et qu’à l’heure actuelle, il est indispensable de quantifier les dégâts économiques que le football en souffrira.

“Qu’il soit question de réduire les salaires des joueurs est un signe que nous ne sommes pas alignés sur les problèmes du pays. Il y a toujours un débat pour savoir si les ligues peuvent être éliminées et les dommages économiques ne peuvent pas être quantifiés.. (Réduire les salaires) est un sujet dont nous parlerons quand le moment sera venu, pas maintenant “, a déclaré Tommasi dans des déclarations publiées par l’AIC sur son site officiel.

“Une situation comme la situation actuelle est quelque chose d’exceptionnel et d’ailleurs, notre monde, non seulement celui du football, mais celui du sport en général, s’aligne, même s’il y en a encore qui pensent à eux-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, c’est être prêt et considérer toutes sortes d’hypothèses sans préjudice ni intérêts personnels “, a-t-il ajouté.

Le football italien fait face des pertes pouvant dépasser le milliard d’euros dans le cas où la saison ne pourrait pas être terminée, selon l’expert de l’industrie du sport Marco Bellinazzo a récemment informé EFE, et une réduction du salaire des footballeurs pourrait économiser plus de 150 millions d’euros.

Tommasi insistait beaucoup sur le fait qu’on ne sait pas encore quand les tournois reprendront, dans un pays qui a déjà enregistré 5476 décès et plus de 46 000 personnes infectées.

“Pour le moment, il n’est pas possible de savoir si et quand les activités sportives peuvent reprendre et la saison peut être terminée. Il y a plusieurs hypothèses, toutes plausibles. Il est question de prolonger la saison, de dépasser le 30 juin et d’aller au-delà de la clôture des contrats “, a expliqué Tommasi.

“Il faut penser à programmer non seulement la Serie A, mais tous les championnats. Et résoudre le problème de la relégation et de la promotion. Pour reprendre le jeu, il faudra quelques semaines d’entraînement, mais le vrai problème est de pouvoir bouger. À l’heure actuelle, il existe de nombreuses restrictions “, a-t-il conclu.