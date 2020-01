L’Atalanta a battu le Torino lors d’une visite en Serie A »Pressfootball

Samedi 25 janvier 2020

Un rouleau compresseur. C’est ce qui s’est passé au sommet du Torino qui est tombé à domicile contre Torino 7-0 à la date 21 de la Serie A italienne. L’équipe de Bergame a prévalu sans aucun contrepoids contre un Torino qui a fini par jouer avec 9 joueurs.

Le match a commencé uniformément et verrouillé au milieu de terrain. Torino a proposé de jouer le recul, ce qui a permis à Atalanta de faire progresser progressivement ses lignes et de générer des chances de marquer. A 17 ′, le Croate Josip Ilicic a ouvert la voie du triomphe, après un débordement important de Palomino qui ne lui a permis de se définir que contre le but rival.

Dès lors, l’Atalanta est passé et a trouvé justice à 29 minutes de la première partie lorsque Robin Gossens a inscrit le deuxième but. Presque à la fin de la première partie, le Colombien Duván Zapata marquera le premier de son doublé personnel avec lequel il a décrété 3-0 d’aller se reposer.

Pendant le complément, la situation n’était pas différente. Celles de Gian Piero Gasperini ont continué avec le siège du but de Turin. Il a fallu attendre 53 ′ pour qu’Ilicic marque – grâce à un «fan» après un lancer franc – le momentané 4-0. Une minute plus tard, Ilicic lui-même confirmerait une journée de rêve en marquant un «coup du chapeau» et en mettant 5-0.

Déjà avec le jeu défini, les joueurs de Turin ont senti la pression. Et à la minute 76, Armando Izzo serait expulsé pour double avertissement.

À 86 ′, le Colombien Luis Muriel décrétait 6-0 par un penalty et deux minutes plus tard (88 ′) il répéterait pour mettre la finale 7-0. Dans les années 90, Sasa Lukic verrait directement le carton rouge pour une faute disqualifiante sur Muriel lui-même.

Ainsi, Atalanta a clôturé un magnifique match où ils ont dominé du début à la fin et avec autorité pour atteindre la cinquième position du Calcio avec 38 points. Dans la prochaine date, il affrontera Gênes (dim 02/2 11: oo heures). Torino, quant à lui, est resté en dixième position avec 27 unités et sera mesuré contre Lecce (dim 02/2 14:00 heures).