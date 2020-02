L’Atalanta est revenu par derrière et a inversé le score contre la Roma en Serie A »Press Football

Samedi 15 février 2020

Ceux de Bergame ont inversé un départ discret et dans la deuxième partie de la réunion, ils ont battu Rome en tant que local. L’Atalanta en a encore ajouté trois après sa victoire 2-1 et arrivera avec confiance au duel important pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Valence.

L’Atalanta ne donne pas de trêve en Serie A. L’équipe de Bergame a reçu Rome le 24e jour du championnat italien et malgré un départ difficile, elle a réussi à vaincre l’ensemble du «loup» par 2-1, maintenant la quatrième place du tableau , dans la zone de qualification de la Ligue des champions.

La première fois à l’Atleti Azzurri d’Italia était régulière et il n’y avait pas de domination nette de la part d’aucune équipe, mais cela ne s’est pas reflété sur le tableau de bord et l’équipe visiteuse a poursuivi après le score d’Edin Džeko (45 ′) Il a terminé de l’extérieur de la zone sur le côté droit.

Dans la deuxième partie, les locaux sont entrés concentrés et ont atteint l’égalité temporaire à 50 ′ grâce au but de José Luis Palomino qui a tiré près du but après un corner. Quelques minutes plus tard, Atalanta a reçu l’aide de la banque, car le nouveau venu, Mario Pasalic, a marqué la finale 2-1 avec seulement la deuxième place sur le terrain.

L’image de la “ déesse ” a pu récolter une nouvelle victoire contre un rival direct, qui l’a laissé en quatrième position avec 45 points et au milieu de la semaine, ils affronteront un duel transcendantal pour les huitièmes de finale contre Valence pour la Ligue des champions (19 / 02).

Rome alors qu’il y avait une place en retrait avec 39 unités et se prépare maintenant à mesurer contre la KAA Gent jeudi 20 par la Ligue Europa.

