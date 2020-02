L’Atalanta hypothèque les quarts de finale de la Ligue des champions, au poker San Siro à Valence. Super Hateboer

MILAN. La Ligue des Champions recommenceAtalanta, pour le rendez-vous historique 16e de finale de la compétition maximale de football continental, les nerazzurri accueillent les Espagnols de San Siro Valencia.

LES CHOIX DES MISTERS

Gasperini opte pour une attaque très technique sans repères, paire Gomez-Ilicic soutenue par Pasalic. Milieu solide avec Freuler et De Roon, défendant Caldara par surprise depuis 1 ‘en raison d’une blessure lors de l’échauffement de Djimsiti. Celades compte les blessés, la défense à réinventer avec la paire centrale Mangala-Diakhaby, en attaque contre Rodrigo déployé Guedes aux côtés de Maxi Gomez.

OUVRIR ET FERMER LA DEA, PALO VALENCIA

Hôtes immédiatement proactifs, Gomez remporte un coup de pied placé du bord, Ilicic soutient Papu qui envoie juste au-dessus de la barre transversale. Il essaie d’élever son centre de gravité contre Valence mais c’est toujours la Déesse qui devient dangereuse dans les premières minutes: Ilicic soutient Pasalic qui avec Domenick fait faire bonne impression à Domenech. Bon rythme de jeu, puis à 16 ‘Les hommes de Gasperini le débloquent avec une déviation sous la mesure de Hateboer sur un centre de la gauche de Gomez. Botta et réponse entre les deux équipes, toujours dangereux Hateboer puis Maxi Gomez répond mais le résultat ne change pas. L’attaquant valencien tente encore une fois avec une tête rejetée par Caldara, puis à 21 ‘c’est Gosens qui frissonne la défense espagnole avec un flanc qui sort à l’extérieur du filet. Les invités prennent possession du terrain peu après une demi-heure, mais la Déesse appuie bien et redémarre au mieux. Les hommes des Celades sont très proches avec un tir de Ferran Torres qui s’imprime sur le poteau, furieux Gasperini car ses garçons sont surpris par le rythme rapide de Parejo. Finale de la marque espagnole fraction, dangereux Gomez mais encore plus Guedes à 35 ‘avec un tir croisé d’une position isolée qui traverse la petite zone. La réaction d’Atalanta qui se traduit par un tir du bord de De Roon qui siffle sur la barre transversale de quelques centimètres. A 42 ‘les hôtes sont doublés: Ilicic défend le ballon, le Slovène fait semblant de tirer avec la gauche puis avec la puissance droite ne laisse aucune place au gardien de but. La réaction véhémente de Valence mais le mur de Nerazzurri résiste et la première fraction se termine avec le double avantage d’Atalanta.

NEROZZURRO POKER, ESPOIR RUSSE

L’équipe de Gasperini a bien démarré en début de seconde période, à 50 ‘du premier but avec Diakhaby qui dans une tentative de balayer la zone risque de favoriser Hateboer. Les invités répondent par une gauche venimeuse de Soler sur une passe décisive de Ferran Torres. Valence grandit mais c’est la Déesse qui touche le plateau avec un côté de Pasalic pour Ilicic, l’avance décisive de Mangala. À 57 ‘trois à zéro d’Atalanta, Freuler attrape le joker avec un superbe tir qui se transforme en intersection, ce qui est inégalé pour Domenech. Fortement désavantagé, Valence a attaqué pour rouvrir le discours de qualification, a risqué 61 ‘Gollini qui a d’abord raté le report et a ensuite fait un grand arrêt sur Maxi Gomez. 60 “plus tard au poker du nerazzurri avec le sauvage Hateboer, le Néerlandais broie des mètres de terrain dans sa voie de référence et juste à l’intérieur de la zone, il lance une pierre qui glisse derrière le gardien de but. Le VAR valide le réseau, survolant la position d’Ilicic, dont le voile a été décisif pour l’objectif. But du drapeau pour les Espagnols à 62 ‘, la naïveté sérieuse de Palomino et Cheryshev n’est pas priée rendant le score moins amer. Valence le croit maintenant, un autre but rendrait le défi du retour à Mestalla un peu moins compliqué. A 70 ‘, l’extérieur russe est à nouveau dangereux avec un puissant gaucher rejeté par Gollini. Forçage des Espagnols qui touchent le but avec Gaya, puissante conclusion déviée pour un corner. Les hommes de Celades protestent pour un contact entre Soler et De Roon, sans doute pour Oliver qui le laisse continuer. A 83 ‘, la Déesse touche le cinquième but, une passe décisive de Zapata pour Malinovskyi dont le tir finit bien. Après 4 ‘de récupération, l’arbitre siffle la fin, une grande fête pour l’Atalanta qui a un pied et demi en quarts de finale de la Ligue des champions, dans le match retour contre Valence il faudra un exploit sensationnel pour arracher la qualification des mains des Nerazzurri.