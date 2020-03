L’Athletic Bilbao sur ses traces

Selon le journal sportif espagnol Marca, leAthletic Bilbao aurait ciblé Gonzalo Higuain cela pourrait provenir Juventus dans la session d’été du marché des transferts. Le Pipita pourrait revenir à Liga après l’expérience de 2007 à 2013 avec le Real Madrid. La Juventus numéro 21 a un contrat expirant en 2021 et la Juve pourrait penser à le vendre immédiatement afin de ne pas le perdre lors d’un transfert gratuit. Higuain aimerait la destination Bilbao, heureuse d’un retour en Espagne, compte tenu également de ses origines basques par son père.

L’expérience de l’attaquant argentin en Italie semble terminée. Après avoir habillé les chemises de Naples, Milan et Juventus, entrecoupée du côté londonien de six mois ChelseaHiguain pourrait porter le rouge et le blanc de l’Athletic Bilbao l’année prochaine et redevenir le bombardier dévastateur qu’il a prouvé. Bilbao a besoin d’un pilote et semble l’avoir trouvé à Pipita, qui peut marquer 36 buts en saison de Serie A.