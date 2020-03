L’Athletic connaît le prix de son nouvel “ancien” objectif

Quiconque a essayé de pêcher avant de quitter l’Espagne pourrait être disponible pour un montant raisonnable.

Garitano et Alkorta auraient tous les deux Álex Berenguer sur leur radar, comme l’a rapporté As, qui s’est démarqué en Serie A pour son amélioration continue et une compréhension claire de son rôle dans les rangs de Turin.

Álex Berenguer coûterait 8 millions d’euros à Athletic https://t.co/UKE7yCkBGc pic.twitter.com/IaXCSgq7KU

– LIVE PARTY 📺🎾⚽️ (@partidovivo) 21 mars 2020

Et celui qui a essayé de pêcher il y a trois ans, avant de partir pour l’Italie, pourrait être disponible pour 8 millions d’euros.

Le salaire, toujours selon la même source, se situerait à un million et demi d’euros.