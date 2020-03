L’Athletic veut couronner une semaine d’Aúpa à Zorrilla

L’Athlétique, flambant neuf finaliste de la Copa del Rey, attends couronner une semaine historique et confirmer son amélioration de la jarretière avant le Valladolid. L’équipe de Bilbao arrive à José Zorrilla en pleine gueule de bois après avoir atteint le dernier tour d’un tournoi KO jeudi à Grenade dans lequel elle est passée de miracle en miracle, et revient à la réalité de la ligue avant qu’un Valladolid n’ait besoin de ne pas compliquer la vie .

03/08/2020

Agir à 08:29

CET

Andrés Fernández

L’ensemble de Garitano Il tentera de profiter de la double humeur qui devait laisser Grenade dans le caniveau et sceller son ticket pour la finale basque contre la Real Sociedad, ainsi que battre Villarreal (1-0) après dix jours sans victoire. Les rojiblancos, avec 12 points dans la descente et neuf dans la zone européenne, veulent désormais se concentrer uniquement et exclusivement sur l’approche de la sixième place. Sans blessé Óscar de Marcos y Villalibre, Unai Núñez et Ander Capa Ils rejoindront les victimes pour terminer le cycle jaune.

Les blanquivioletas, bien sûr, attendent avec impatience un ralentissement physique des Euskaldunes après la folie qu’ils ont dû effectuer en territoire nasride. L’équipe de Sergio Gonzalez, à seulement cinq points d’Athletic au classement, franchirait une nouvelle étape majeure en matière de salut en cas de victoire des lions. La pire nouvelle de l’entrée dans l’ensemble de pucelano est le Sergi Guardiola, ce qui modifiera les onze de l’entraîneur catalan, plus si possible s’il décide finalement de sortir avec trois milieux de terrain.

Au-delà de décider quel front d’attaque sera Liza, Sergio Il aura le “problème” de pouvoir choisir parmi ses joueurs, puisqu’il peut compter sur tout le monde, comme il l’avait prévenu lors de la conférence de presse. L’un des derniers ajouts de l’équipe, qui a amélioré son adaptation au jeu blanquivioleta au cours des dernières semaines et le rythme de compétition, est Ben Arfa. Les Français pourraient à nouveau avoir une minute de jeu.

Onces possibles

Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Salisu, Raúl Carnero; Óscar Plano, Raul Alcaraz, Joaquín, Fede San Emeterio ou Toni Villa; Sandro et Ünal.

Athlétique: Unai Simón: Lekue, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Ibai, Sancet, Cordoue; et Raúl García.

Arbitre: Munuera Montero (Comité andalou).

Stade: José Zorrilla (14h).