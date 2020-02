L’athlétisme porte un coup de grâce que Barcelone ne méritait pas

Perdre dans les compétitions de coupe est une réalité, mais dans la Copa del Rey au cours des dernières saisons, toutes les pertes pour le Barça en match aller-retour ont toujours été annulées.

Ce n’est pas un sentiment auquel nous sommes habitués.

Franchement, après ce qui a été une fantastique performance à l’extérieur à San Mames, nous ne le méritions pas dans le nouveau format unijambiste.

C’était aussi bon que les blaugranes cette saison, et aucune cule ne peut honnêtement regarder ces 90+ minutes et suggérer que notre hoodoo extérieur a encore frappé.

Une performance très sérieuse de l’équipe ce soir, et peut-être le meilleur match de la saison malgré l’élimination. Les chances de Messi et Griezmann auraient dû tuer le match, mais le Barça est sur la bonne voie. C’est dommage, mais on bouge.

– De Ara Torres (@dearatorres) 6 février 2020

Trop de cartons jaunes étaient regrettables, mais certains ont montré un côté d’acier aux joueurs qui est souvent cruellement manqué, tandis que d’autres ont été une tentative pathétique de l’arbitre de faire le match autour de lui.

Un autre soir, les visiteurs auraient valsé en demi-finale.

Nous remercions le jeune Unai Simon, un gardien fantastique qui repousse tout ce qui lui est jeté. Même battu, l’Athletic a eu le frottement du vert avec deux dégagements sur la ligne de but.

Le jeu du Barça était tranchant dans l’ensemble, la passe était nette, bref Los Leones était joué hors du parc.

Le Barça a joué une excellente deuxième mi-temps. Seulement déçu par la mauvaise finition de Griezmann et Messi.

Ils étaient brillants tout autour avec une équipe mince, sans numéro 9, à l’écart d’un adversaire coriace sur un terrain difficile.

Ne laissez pas la ligne de score vous tromper. Ne laissez pas les personnes réactionnaires vous tromper.

– Alex Truica (@AlexTruica) 6 février 2020

La déception de perdre en temps de blessure ne peut pas être sous-estimée, d’autant plus que c’est la deuxième fois consécutive que cela se produit contre l’Athletic.

Peut-être qu’il y a une critique, c’est notre incapacité à défendre efficacement les balles hautes, mais personnellement, je ne pense même pas que cela doive entrer dans la conversation.

Étant donné combien d’une semaine tumultueuse il avait été même avant le coup d’envoi, sortir et jouer aussi bien qu’ils l’ont fait est un magnifique effort de toutes les parties concernées.

Parfois, ce n’est tout simplement pas votre nuit.

En regardant les choses à moyen et à long terme, si c’est ce à quoi nous pouvons nous attendre sous Quique Setien, alors je suis tout à fait d’accord.

Le football pour lequel Cules a crié est de retour. Nous sommes expansifs, pressons vite, confiants en possession … tout cela en 25 jours environ et dans des circonstances incroyablement éprouvantes pour un nouveau manager.

Peut-être que cette campagne pourrait bien être considérée comme une annulation à la fin, car la plupart conviendraient que c’était la voie la plus facile du Barca vers l’argenterie, en particulier après que le Real Madrid ait été éliminé de la compétition quelques heures auparavant.

Mais la douleur à court terme pour un gain à long terme en vaudra la peine si le tarif du jeudi soir est un modèle pour ce qui va arriver.