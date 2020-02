Latium 0-0 Hellas Verona

Le match a eu lieu ce mercredi à Olimpico Di Roma et qui a fait face à la Latium et à Verona Il a conclu avec un nul nul entre les deux concurrents. Les deux candidats ont eu une chance différente lors des matchs précédents. Il Latium Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir battu dans son stade 5-1 à SPAL. De la part de l’équipe visiteuse, le Hellas Verona il a dû se contenter d’un match nul contre le AC Milan. Après le résultat obtenu, l’équipe locale était en troisième position, tandis que le Verona Il est resté à la neuvième place à la fin du match.

02/05/2020

Agir à 22h49

CET

SPORT.es

Au cours de la première partie, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé avec un score de 0-0.

Le technicien de Latium, Simone Inzaghi, est entré dans le champ Jony, Adam Marusic et Marco Parolo remplacer Senad Lulic, Manuel Lazzari et Felipe Caicedotandis que de la part du Verona il a remplacé Valentin Eysseric et Pawel Dawidowicz pour Valerio Verre et Fabio Borini.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, trois pour Sergej Milinkovic-Savic, Jony et Stefan radu, de l’équipe à domicile et deux pour Marash Kumbulla et Amir Rrahmani, de l’équipe visiteuse.

Après cette égalité à la fin du match, le Latium Il s’est classé troisième du tableau avec 50 points, sur la place d’accès de la Ligue des champions. De son côté, le Hellas Verona Avec ce point, il a obtenu la neuvième place avec 31 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Simone Inzaghi fera face à Parmetandis que le Hellas Verona sera mesurée par rapport à la Juventus.

Fiche techniqueLatium:Thomas Strakosha, Patric Gabarrón, Francesco Acerbi, Stefan Radu, Manuel Lazzari (Adam Marusic, min.71), Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luii Alberto, Senad Lulic (Jony, min.71), Felipe Caicedo (Marco Parolo, min.84) et Ciro ImmobileHellas Verona:Marco Silvestri, Koray Gunter, Marash Kumbulla, Amir Rrahmani, Davide Faraoni, Matteo Pessina, Miguel Veloso, Darko Lazovic, Fabio Borini (Pawel Dawidowicz, min.89), Valerio Verre (Valentin Eysseric, min.70) et Mattia ZaccagniStade:Olimpico Di RomaButs:0-0