Latium 2-0 Bologne

Il Latium a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 2-0 contre Bologne ce samedi dans le Olimpico Di Roma. Les deux rivaux sont venus de récolter des résultats disparates lors des matchs précédents. Il Latium Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui Gênes à la maison (2-3) et l’autre devant Inter dans son fief (2-1) et avec une série de trois victoires consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Bologne il a récolté un nul contre un avant lui Udinese, ajoutant un point lors du dernier match de la compétition. Avec cette défaite, Bologne Il était en dixième position à la fin de la partie, tandis que le Latium C’est d’abord.

29/02/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

La première moitié de la confrontation a commencé de manière imbattable pour l’équipe locale, qui a créé la lumière dans le but de Luii Alberto à la minute 18. Puis il a marqué à nouveau à la minute 21 l’équipe blanchâtre au moyen de, terminant ainsi la première période avec un 2-0 au tableau d’affichage.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé avec un score de 2-0.

Lors de la rencontre, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Latium entré par le banc Marco Parolo, Danilo Cataldi et Felipe Caicedo remplacer Luii Alberto, Joaquin Correa et Ciro Immobile, tandis que les changements Bologne étaient Nicola Sansone, Federico Santander et Andreas Olsen, qui est entré par Jerdy schouten, Riccardo Orsolini et Danilo.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Stefan radu) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu quatre cartes, Mattia Bani, Jerdy schouten, Danilo et Federico Santander.

Avec cette victoire, le Latium Il a pris la première place avec 62 points, sur la place d’accès de la Ligue des champions, à la fin du duel, tandis que l’équipe dirigée par Sinisa Mihajlovic Il s’est classé dixième avec 34 points.

Le lendemain, l’équipe de Blanquiceleste jouera à l’extérieur contre le Atalantatandis que le Bologne cherchera la victoire à domicile avant la Juventus.

Fiche techniqueLatium:Thomas Strakosha, Stefan Radu, Luiz Felipe, Patric Gabarrón, Manuel Lazzari, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luii Alberto (Marco Parolo, min.61), Jony, Joaquin Correa (Danilo Cataldi, min.75) et Ciro Immobile ( Felipe Caicedo, min.84)Bologne:Lukasz Skorupski, Takehiro Tomiyasu, Mattia Bani, Danilo (Andreas Olsen, min.71), Stefano Denswil, Riccardo Orsolini (Federico Santander, min.59), Andrea Poli, Jerdy Schouten (Nicola Sansone, min.58), Roberto Soriano, Musa Barrow et Rodrigo Sebastián PalacioStade:Olimpico Di RomaButs:Luii Alberto (1-0, min. 18) et Joaquín Correa (2-0, min. 21)