Latium, diaconale à Spinelli: “Intéressé à ne pas reléguer. Langue du déchargeur”

A travers son “carnet biancoceleste”, le porte-parole de la Lazio Arturo Diaconale répondu aux déclarations du président de Livourne Spinelli qui s’était adressé directement au président de la Lazio Lotito: “Inutilement grossier et violent. Ce sont les déclarations du président de Livourne, Aldo Spinelli, dédié au président de la Lazio, Claudio Lotito, invité à ne plus” casser le *** “avec la reprise du championnat et, en fait, d’accepter passivement l’annulation des championnats de Serie A et Serie B avec la cristallisation conséquente du classement actuel. Quel besoin y avait-il d’investir Lotito alors que le véritable intérêt de Spinelli, qui négocie pour la vente de son équipe, est de éviter une reprise qui pourrait provoquer une relégation de Livourne avec la difficulté conséquente de clôturer positivement la négociation de vente en cours? Attaquer Lotito et la Lazio (comme Spinelli également le président de Brescia, Massimo Cellino) est cependant devenu un moyen pratique utilisé par certains les présidents de tourner facilement l’attention des médias en détournant celle de leurs fans de déceptions pour le championnat insatisfaisant du resp équipes efficaces. Selon toute vraisemblance, alors, avec sa langue, Spinelli a essayé de se mettre en contact avec les employés des coopératives de déchargement du port de Livourne. Oubliant, cependant, que ces travailleurs sont des Toscans astucieux qui savent parfaitement à quelle fréquence ceux qui parlent trop de ce qu’ils font pour cacher qu’ils n’en ont pas assez “.