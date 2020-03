Latium, diaconale: «Lotito égoïste et autres virtuoses? Quelle hypocrisie! La Juve et l’Inter plus en difficulté pour reprendre immédiatement ‘| Primapagina

Arturo Diaconale, directeur de la communication de la Lazio et porte-parole du président de biancoceleste Claudio Lotito, a parlé à QSVS sur Telelombardia et Top Calcio 24: “Mes mots? J’ai fait quelques observations, il y a des entreprises qui ont spécifiquement demandé l’annulation du championnat, tandis que d’autres entreprises comme la Lazio demandent que le championnat, malgré la peuvent être complétés de manière à éviter des problèmes généraux dans le monde entier du football, ce qui pourrait conduire à une série de catastrophes et de défaillances de plusieurs Serie A, B et en particulier des sociétés de ligue inférieure. une réflexion sur qui veut tout annuler et qui au lieu de cela, quand les conditions sont réunies, veut terminer le championnat. Au-delà de ces considérations, il y a une autre chose qui me pousse à écrire ce cahier blanc et bleu de manière privée. Je ne parle pas au nom de l’entreprise, même si je suis porte-parole du président Lotito et directeur de la communication, j’essaie d’exprimer un sentiment profond en ce qui concerne Fans de Lazio.

Il ne me semble pas qu’il y ait cette envie frénétique de jouer à tout prix, mais une discussion en cours pour décider quoi faire, semblable à ce qui se passe plus généralement. D’une part, faire face à l’urgence du coronavirus en soutenant autant que possible les établissements de santé, d’autre part, en s’assurant que toutes les mesures de blocage ne conduisent pas à une paralysie qui rend la récupération impossible quand il y en aura. Si les magasins restent fermés pendant trois mois, les commerçants font faillite, les entreprises font défaut et ainsi de suite. Et cela vaut également pour le monde du football. Je soutiens également mes thèses pour la vérité. Pourquoi un phénomène curieux se produit: Les intérêts de la Lazio, identifiés dans l’intérêt du président Lotito, sont identifiés comme des intérêts égoïstes. Les intérêts des autres sociétés, en revanche, sont des intérêts vertueux: ou ils sont tous légitimes et nous sommes tous au même niveau, sinon une action d’hypocrisie inacceptable est prise.

La Juventus fait-elle tout pour clore la saison et ainsi remporter le championnat? Les pressions pour bloquer les idées de flux de championnat de ce type, mais alors ce ne sera peut-être pas comme ça et tout sera à voir. Dans le même temps, cela est vrai pour la Lazio: ce n’est pas que si le championnat reprend, la Lazio l’a déjà gagné. S’il doit y jouer, le terrain décidera du classement final comme il se doit.

Quelles sont les pressions? Ce sont ceux qui émergent des indiscrétions et aussi des déclarations. Je tiens à souligner une seule chose, ces dernières semaines, le président Lotito a délibérément évité de faire des interviews et de faire des déclarations, certaines blagues lui sont attribuées que je ne sais pas si elles ont été prononcées et si elles l’ont été, elles sont le résultat d’une discussion du moment. Bien qu’il existe des situations objectives. La Juventus et l’Inter ont objectivement plus de difficultés que les autres équipes à reprendre l’entraînement immédiatement ou dans un court laps de temps, car ils avaient une série de joueurs qui sont partis avec autorisation, mais qui, au moment où ils devaient revenir, seraient obligés de se rendre au célèbre 14 jours de quarantaine.

Nous n’avons pas reçu de demande de départ d’étrangers. Nous n’avons pas de gens qui veulent s’évader, mais au contraire, c’est exactement le contraire: les enfants savent que dans le centre de Formello, qui est un centre aseptisé où il y a un contrôle médical au maximum, là, ils ont peut-être plus de garanties qu’en restant isolés dans leurs maisons respectives».