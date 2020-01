Latium, marché de Lotito: «Bang Milinkovic, déception de Zarate» | marché

Le président du Latium, Claudio Lotito il a déclaré dans une interview à La Repubblica: “” Il y a beaucoup de succès sur le marché dont il faut se souvenir. Ce que l’histoire du club a fait et fait dans le monde est certainement Milinkovic, pour les citations qui ont été données. Ma première année J’ai pris neuf joueurs en une journée marché. C’était mon baptême, le marché a fermé et quelques jours plus tard, il y a eu la Super Cup contre Milan. Parmi ces 9, certains étaient de grande valeur, comme rocchi. De nombreuses opérations que j’ai réussi à clôturer en prêt avec droit de rachat, une innovation pour l’époque “.

« Klose représentait un joueur très talentueux. Il n’avait pas été mis en mesure d’exprimer ses talents, il était négligé par le personnel technique de l’équipe précédente à titre personnel, sans tenir compte de ses qualités physiques et mentales. Nous aussi grâce à tarer, nous le mettons en mesure de s’exprimer et d’obtenir de grands résultats, il est même devenu le tireur le plus prolifique de l’histoire de la Coupe du Monde “.

“J’ai regretté d’avoir racheté Zarate pour 22 millions, c’est une décision que je ne referais pas. J’étais au début de ma présidence, j’ai dû investir et donner des signes de croissance de la qualité technique et sportive. En ce qui concerne le comportement, ce n’était peut-être pas un choix très prudent. Aujourd’hui, nous évaluons, outre le potentiel athlétique et compétitif, la moralité des joueurs et la compatibilité économique et financière. Celui auquel je m’attendais beaucoup plus était Zarate: n’a pas produit les résultats que nous visions. ”