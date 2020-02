Latium, rideau entre Alberto et Strakosha: «Tu pourrais lui montrer le ballon» | Serie A

La Lazio a battu Parme entre les controverses, de mesure, également grâce à une performance importante de Luis Alberto. Le numéro 10 espagnol a signé la passe décisive de Caicedo et a ravi les fans et les professionnels avec quelques matchs au lycée. Le ‘Wizard’ a posté un message sur son profil Instagram: “Fiers de faire partie de cette équipe. Ensemble, nous avons franchi une étape très importante. Nous avons la motivation, le désir, la force et l’ambition. Plus que jamais devant la Lazio ». Le commentaire du gardien de but de la Lazio Thomas Strakosha était ponctuel et joyeux. Il a ajouté: “Vous auriez pu lui laisser voir un peu le ballon.”