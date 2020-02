L’Atleti présent dans le XI idéal de la Ligue des champions

Les matelas ont battu Liverpool dans les locaux du Wanda Metropolitano.

Après avoir donné un coup d’autorité à domicile contre Liverpool, lors du match retour de la Ligue des champions, trois joueurs de l’Atletico Madrid ont formé l’idée XI du premier affrontement de la compétition.

⚽🔝 @renan_lodi, nominé meilleur joueur de la semaine des @LigadeCampeones! 💪

👏 Bravo, Renan! 👏

🏧 Athlétisme, tout le monde pour voter ici pour notre joueur 🙌

– Atlético de Madrid (@Atleti) 20 février 2020

Lodi, Saúl et Felipe, sont dans l’alignement des étoiles de l’UCL, pour leur participation à la défense et au milieu de terrain respectivement, alors qu’ils collaboraient avec l’équipe pour terminer le but à zéro.

Les matelas occupent une place avec Péter Gulácsi, Hans Hateboer, Konrad Laimer, Josip Iličić, Remo Freuler Mario Pašalić, Denis Cheryshev et Erling Haaland.