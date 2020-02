L’Atlético a battu Grenade à domicile et est revenu à la Ligue des Champions »Pressfootball

Samedi 08 février 2020

Les «matelas» ont battu les rojiblancos par le décompte minimum et ont stoppé une série de trois matchs sans victoire en Liga. À son tour, le casting de Diego Simeone s’est installé dans une quatrième place attendue qui donne lieu à la prochaine édition de la Ligue des champions.

L’Atletico Madrid a été recomposé de la défaite du derby la semaine dernière contre le Real Madrid, et a remporté une victoire fondamentale contre Grenade 1-0 à la date 23 de la Liga et a profité de couper une séquence de trois matchs sans connaître les victoires et positionné dans les places de coupes européennes.

Le seul but du match est survenu à 6 minutes de la part d’Angel Correa, qui a battu le gardien Aaron Escandell et mis des chiffres définitifs dans la Wanda Metropolitano, bien que dans la deuxième partie il ait souffert plus que le compte pour maintenir l’avantage à son s’il te plait

Ainsi, l’équipe de Diego Simeone occupait la quatrième place avec 39 unités et s’est installée en position de champion. En revanche, Grenade qui jouera pour les demi-finales de la Copa del Rey en milieu de semaine, était au milieu du tableau avec 30 points.

