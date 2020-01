L’Atlético à égalité avec Leganés et Simeone se complique sur le banc »

Dimanche 26 janvier 2020

L’Atlético Madrid a fait match nul 0-0 contre Leganés à domicile pour la 21e journée de la Ligue. Le tableau réalisé par Diego Simeone n’a pas trouvé son jeu et s’est compliqué en haut de la table. Une victoire de Getafe contre le Betis, peut prendre la boite ‘matelas’ de la Ligue des champions.

L’Atletico Madrid dirigé par Diego Simeone a fait match nul avec Leganés et se complique en Espagne. Le cadre «Cholo» n’a pas connu de victoires depuis longtemps et est aux yeux des critiques espagnols. L’ensemble «matelas» n’a pas trouvé le rythme ou le style de football qui le caractérise et met en danger ses billets pour la Ligue des champions.

C’était une première moitié faible des deux équipes. Une arrivée de Kevin Rodrigues pour la visite, qui a forcé l’intervention du gardien de but local Jan Oblak, ainsi qu’un match entre Ángel Correa et Jonathan Silva, qui s’est terminé par l’intervention du gardien Iván Cuellar, n’ont pas suffi à donner de l’intensité au 45 ′ Initiales. Les équipes se sont reposées sur des tables.

En seconde période, l’Atlético a cherché la rencontre avec plus d’intensité. Malgré les entrées de Vitolo et de l’attaquant serbe Ivan Šaponjić, ceux entraînés par Simeone n’ont pas trouvé le but qui a ouvert le score. Pour sa part, les Leganés ont tenté, et grâce à Juan Luis García, «Recio», il a presque pu prendre le match par un coup de fouet cervical passé près du but Oblak.

Dans les dernières minutes, le gardien de but en visite, Iván ‘Pichi’ Cuéllar, a été expulsé avec un double carton jaune, après avoir retardé le match. Cependant, il ne suffisait pas que les «matelas» profitent d’une occasion pour montrer aux fans un changement dans leur jeu.

Un 0-0 qui frappe fort les hôtes de Let Atleti ‘, étant donné qu’ils ne connaissent pas les victoires depuis la demi-finale de la Super Coupe contre Barcelone, le 9 janvier dernier. Par conséquent, ils accumulent trois défaites, y compris l’élimination de la Copa del Rey contre Cultural Leonesa de la troisième division de l’Espagne.

Avec le résultat, l’équipe Simeone reste au quatrième emplacement avec 36 unités, tandis que les Leganés restent en position de relégation (19º) avec 15 points. Les locaux doivent affronter le Real Madrid lorsqu’ils visitent un nouveau derby à Madrid. De son côté, les Leganés recevront la Royal Society.

