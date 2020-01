Ligue d’Espagne



L’Atletico a quitté la compétition pour la signature d’Edinson Cavani





Alfredo Yacelga





20 janvier 2020 à 17h44

L’attaquant uruguayen du PSG serait également recherché par un grand Britannique.

À l’Atlético de Madrid est venu un solide compétiteur dans sa lutte pour signer l’attaquant uruguayen Edinson Cavani. Il s’agit de Chelsea à Londres, dirigée par Frank Lampard, qui cherche un centre avant dans ce marché d’hiver.

L’équipe londonienne n’a que la jeune Tammy Abraham, qui compte 15 buts cette saison toutes compétitions confondues.

“Cavani est un grand joueur de football, j’ai joué contre lui et j’ai toujours aimé sa mentalité et son attitude et, évidemment, ses statistiques de buts parlent d’elles-mêmes”, a déclaré Lampard lundi, lors du match précédent contre Arsenal.

Ce lundi, il a été confirmé que l’Atlético de Madrid avait offert 10 millions d’euros à l’Uruguayen, une offre qui aurait été rejetée par le PSG en demandant 30 millions.