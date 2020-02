L’Atletico a remporté Liverpool 1-0 pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Spécialiste des buts décisifs, des apparences de poids dans la Ligue des champions, Saul il l’a fait à nouveau une nuit marquée par le feu dans le calendrier de Athlète de Madrid, marquant 1-0 contre Liverpool Dans les quatre premières minutes. Une période au cours de laquelle il a conduit les rojiblancos du pessimisme à l’euphorie.

Sauter dans la course à la recherche d’un tir sur un corner mesuré par Koke Resurrección, qui a placé le ballon à l’endroit où ses quatre seuls coéquipiers accumulaient dans une zone peuplée par les chemises sombres qu’il Liverpool vêtu ce soir dans la Wanda Metropolitano, Saul a trouvé un trésor: un bal que personne n’a vu.

Le ballon avait été laissé sur l’herbe, orphelin en tant qu’attaquant pour l’achever ou en tant que défenseur pour le repousser loin de la zone défendue par le gardien brésilien Alisson Becker. Et il y avait Saul, le plus rapide pour donner un coup de pied et soulever le rouge et le blanc gonflé de son siège.

Pour lui Athlète de MadridL’objectif de Saul en «Champions» est presque toujours synonyme de victoire. Ses dix buts dans la meilleure compétition continentale ont mené à huit victoires et deux matchs nuls. Un talisman qui est apparu au moment le plus nécessaire pour l’Atlético.

Une équipe rojiblanco qui, malgré le premier but n’a pas cessé de souffrir, dans des séquences de domination dévastatrice de Liverpool, mais n’a pas non plus cessé de menacer, avec au moins deux occasions claires d’Álvaro Morata, un autre du français Thomas Lemar qui pourrait gonfler le projet de loi. Aucun d’eux n’avait raison. Seul Saul, le spécialiste.

La Ligue des champions revient avec des duels qui paralyseront le monde du football. L’un d’eux est celui qui jouera «Matelas» et «Reds». Il «Atleti» vient à l’affrontement après avoir sauvé une égalité 2-2 avant Valence pour LaLiga Santander.

Au-delà du résultat, ce que l’entraîneur a souligné Diego Simeone, et la presse espagnole, est que «Matelas» ils sont revenus pour montrer leur meilleure version et encore une fois, ils étaient cette équipe qui exerce une pression élevée, un jeu physique et épuisant sur leurs rivaux.

De plus, la bonne chose pour l’équipe espagnole est qu’elle aura à nouveau Álvaro Morata, Santiago Arias et José María Giménez (probablement aussi avec Diego Costa); cependant, ceux qui sont exclus par une blessure sont Hector Herrera, Joao Felix et Kieran Trippier.

D’un autre côté, Liverpool, qui est aujourd’hui la meilleure équipe d’Europe, traverse une saison extraordinaire dans le Premier League, n’ayant pas renoncé à une défaite à 26 dates contestées, alors que Ligue des champions Il n’a perdu qu’un match. Les «Reds» ils sont revenus à l’action après 15 jours; tous les joueurs de la première équipe ont été cités par Jurgen Klopp pour le duel auquel ils ont fait face avant Norwich City, et qui a culminé avec un triomphe 1-0 après le but de Sadio Mané.

Les trois points obtenus ont permis à Buenos Aires de se distancer de 25 unités de Manchester City, son poursuivant le plus proche dans la lutte pour le titre du concours national. En outre, ils ont assuré leur présence dans la prochaine édition du Ligue des champions -septes mois auparavant- car lorsqu’ils atteignent le chiffre de 76, ils sont déjà assurés de terminer la saison parmi les quatre premiers Premier League.

Horaires dans le monde pour regarder la Ligue des champions en direct

Pérou: 15 h 00 Mexique: 16 h 00 à Mexico États-Unis: 15 h 00 à Washington DC Espagne: 21 h 00 Argentine: 17 h 00 Brésil: 17 h 00 à Brasilia Colombie: 15 h 00 Chili: 17 h 00 00 heures à Santiago Equateur: 15h00 à Quito Uruguay: 17h00 Paraguay: 17h00 Bolivie: 16h00 Venezuela: 16h00 Allemagne: 21h00 Angleterre: 20h00 Italie: 21h00 France: 21h00 Japon: 05h00 le mercredi 19 février

