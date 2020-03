L’Atlético annule sa formation en raison d’un coronavirus

En raison du nouveau scénario qui se pose en Espagne après la déclaration de l’état d’alarme de la part du Gouvernement et sur les recommandations des différentes organisations, le Club Atlético de Madrid a décidé de suspendre la formation de nos premières équipes masculines et féminines et que les joueurs, les membres du personnel technique et les auxiliaires restent à leur domicile, conformément à la réglementation qui dicte l’état d’alarme susmentionné pour empêcher la propagation du virus Covid-19.

15/03/2020 à 13:07

CET

Ramon Fuentes

Ainsi, les joueurs peuvent rester en parfaite condition physique pendant ces deux semainesIls ont reçu des directives de formation individualisées à développer à la maison, jamais dans les espaces communs ou les gymnases communautaires, ainsi que des recommandations nutritionnelles et des régimes personnalisés.

Ils ont également été envoyés aux joueurs et au personnel d’entraîneurs une série de recommandations pour prévenir la contagion, insistant sur la nécessité de se rapporter uniquement et exclusivement au noyau familial, éviter de quitter le domicile sauf en cas de besoin extrême et suivre strictement les recommandations hygiéno-sanitaires déjà connues.